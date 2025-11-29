Pune Crime : ४०० किलो सोयाबीन; दोन मोटारसायकलीसह लाखोंचा मुद्देमाल जप्त; स्थानिक गुन्हे शाखेची संयुक्त मोहीम यशस्वी!

लेण्याद्री : पुणे ग्रामीण स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने बळीराजाच्या शेतमालाची चोरी करणाऱ्या चौघांना ताब्यात घेऊन त्यांच्याकडून ४०० किलोग्रॅम सोयाबीन तसेच गुन्हयात वापरलेल्या दोन मोटारसायकल असा एकूण १ लाख३७ हजार २०० रुपये किमतीचा मुद्देमाल हस्तगत केला आहे. यातील आरोपी सागर रमेश जाधव ,समीर संतोष भालेकर,आकाश बाळशीराम काळे, दिपक गौतम काळे सर्व रा वडाचीवाडी, चास ता.आंबेगाव यांना अटक केली. न्यायालयाने त्यांना ता.२८ पर्यंत पोलीस कोठडी दिली होती. त्यांनतर न्यायालयीन कोठडी ठेवण्याचा आदेश दिला आहे. .एकनाथवाडी-सावरगाव ता.जुन्नर येथील शेतकरीसुदर्शन रामचंद्र मनसुख यांच्या शेतातील सुमारे एक हजार किलोग्रॅम सोयाबीन १४ नोव्हेंबर रोजी चोरीस गेले होते.याबाबत जुन्नर पोलिसांनी गुन्हा नोंदविला होता. शेतमाल चोरीचा तपास करण्याचा आदेश ग्रामीण पोलीस अधिक्षकांनी स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाला दिला होता.त्यानुसार घटनास्थळापासून मुख्य रस्त्याकडे जाणारे रस्ते, मुख्य रस्त्याला जोडणारे रस्त्यावरील सीसीटीव्ही फुटेज तपासताना दोन मोटार सायकलवरील चौघांची हालचाल संशयित वाटल्याने मागोवा घेण्यात आला. दोन्ही मोटार सायकल चास गावाकडे गेली असल्याने पथकाने गोपनीय बातमीदारांना मोटारसायकल व त्यावरील संशयिताची माहिती काढण्यास सांगितले होते..Pune Crime : आळेफाटा पोलिसांची मोठी कामगिरी; आंतरजिल्हा घरफोडी टोळीचे दोघे अटकेत, ८.५ लाखांचा मुद्देमाल जप्त.पोलीस अधीक्षक संदीपसिंह गिल,अपर पोलीस अधीक्षक रमेश चोपडे, उपविभागीय पोलीस अधिकारी धनंजय पाटील यांचे मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक अविनाश शिळीमकर, जुन्नरचे पोलीस निरीक्षक किरण अवचर, गुन्हे शाखेचे सहायक पोलिस निरीक्षक महोदव शेलार, पोलीस अंमलदार दिपक साबळे, राजु मोमीन, संदिप वारे,अक्षय नवले यांनी ही कारवाई केली पुढील तपास पोलिस हवालदार महेश भालेराव करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.