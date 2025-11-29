पुणे

Pune Crime : ४०० किलो सोयाबीन; दोन मोटारसायकलीसह लाखोंचा मुद्देमाल जप्त; स्थानिक गुन्हे शाखेची संयुक्त मोहीम यशस्वी!

Soyabean Theft : स्थानिक गुन्हे शाखेने सीसीटीव्ही फुटेजच्या मदतीने शेतमाल चोरी करणाऱ्या चौघांना जेरबंद केले. ४०० किलो सोयाबीन आणि दोन मोटारसायकली असा एकूण ₹१.३७ लाखांचा मुद्देमाल पोलिसांनी जप्त केला.
Pune Rural Crime Branch arrests four accused in soyabean theft case

Pune Rural Crime Branch arrests four accused in soyabean theft case

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

लेण्याद्री : पुणे ग्रामीण स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने बळीराजाच्या शेतमालाची चोरी करणाऱ्या चौघांना ताब्यात घेऊन त्यांच्याकडून ४०० किलोग्रॅम सोयाबीन तसेच गुन्हयात वापरलेल्या दोन मोटारसायकल असा एकूण १ लाख३७ हजार २०० रुपये किमतीचा मुद्देमाल हस्तगत केला आहे. यातील आरोपी सागर रमेश जाधव ,समीर संतोष भालेकर,आकाश बाळशीराम काळे, दिपक गौतम काळे सर्व रा वडाचीवाडी, चास ता.आंबेगाव यांना अटक केली. न्यायालयाने त्यांना ता.२८ पर्यंत पोलीस कोठडी दिली होती. त्यांनतर न्यायालयीन कोठडी ठेवण्याचा आदेश दिला आहे.

Loading content, please wait...
police
crime
Farmer
junnar
Crime Branch
Theft

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com