Thyroid Surgery Research: ग्रामीण भागातून जागतिक मंचावर झेप! डॉ. लोहोकरे यांना ‘सर्वोत्कृष्ट नाविन्यपूर्ण संशोधन’ सन्मान, १२०० प्रबंधांमधून अव्वल ७ मध्ये स्थान!

मंचर:आंबेगाव तालुक्यातील मंचर येथील सुपुत्र व शल्यचिकित्सक डॉ. नरेंद्र विजय लोहोकरे यांच्या संशोधनाची जागतिक स्तरावर दखल घेण्यात आल्याने वैद्यकीय क्षेत्रासह परिसरातून त्यांच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे..ऑस्ट्रेलियातील पर्थ येथे आयोजित करण्यात आलेल्या रॉयल ऑस्ट्रेलियन कॉलेज ऑफ सर्जन्सच्या ९४ व्या वार्षिक वैज्ञानिक परिषदेत डॉ. लोहोकरे यांनी सादर केलेल्या संशोधनाने विशेष लक्ष वेधून घेतले. जगभरातील शल्यचिकित्सक, संशोधक व आरोग्य तज्ज्ञ सहभागी झालेल्या या परिषदेत "सहकार्य : कला आणि विज्ञान" या संकल्पनेवर आधारित विविध विषयांवर चर्चा झाली..यावेळी डॉ. लोहोकरे यांनी "व्रणविरहित थायरॉईड शस्त्रक्रियेदरम्यान पॅराथायरॉईड ग्रंथी ओळखण्यासाठी आणि सुरक्षित ठेवण्यासाठी प्रभावी रक्तवाहिनी प्रतिमांकन तंत्राचा उपयोग" या विषयावर संशोधन सादर केले. थायरॉईड शस्त्रक्रियेदरम्यान पॅराथायरॉईड ग्रंथींचे संरक्षण करण्यासाठी हे तंत्र किती प्रभावी ठरते, याविषयी त्यांनी माहिती दिली. आधुनिक तंत्रज्ञान, नवकल्पना आणि रुग्णकेंद्री दृष्टिकोन यांचा संगम असलेले हे संशोधन परिषदेत चर्चेचा विषय ठरले..दरम्यान, सिंगापूर येथे झालेल्या आशिया-पॅसिफिक थायरॉईड शल्यचिकित्सा संस्थेच्या सहाव्या अधिवेशनातही डॉ. लोहोकरे यांनी भारताचे प्रतिनिधित्व करत उल्लेखनीय कामगिरी केली. "लवचिक वरच्या जठरांत्रीय दुर्बिणीच्या साहाय्याने तोंडावाटे करण्यात येणारी अंतर्गत व्रणविरहित थायरॉईड शस्त्रक्रिया — नैसर्गिक मार्गावरील अभिनव पद्धत" या विषयावरील त्यांच्या संशोधनाला "सर्वोत्कृष्ट नाविन्यपूर्ण संशोधन प्रबंध" हा सन्मान प्राप्त झाला..सुमारे १२०० संशोधन प्रबंधांमधून अव्वल सात प्रबंधांची निवड करण्यात आली होती. त्यामध्ये डॉ. लोहोकरे यांच्या संशोधनाचा विशेष समावेश झाला. या अभिनव तंत्रामुळे थायरॉईड शस्त्रक्रिया पूर्णपणे तोंडावाटे, कोणतीही बाह्य जखम न करता करता येते. त्यामुळे रुग्णांचा त्रास कमी होऊन जलद बरे होण्यास मदत होते तसेच सौंदर्यदृष्ट्याही उत्कृष्ट परिणाम मिळतात..मंचर येथील सिद्धकला हॉस्पिटलमध्ये कार्यरत असलेल्या डॉ. लोहोकरे यांनी ग्रामीण भागातून जागतिक दर्जाचे वैद्यकीय संशोधन सादर करत भारतीय आरोग्यसेवेचा मान उंचावला आहे. सर्वसाधारण शस्त्रक्रिया, कान-नाक-घसा शस्त्रक्रिया तसेच अंतःस्रावी ग्रंथी शस्त्रक्रिया क्षेत्रातील त्यांच्या नाविन्यपूर्ण कार्यामुळे त्यांना देश-विदेशातील विविध परिषदांमध्ये निमंत्रित करण्यात आले आहे..थायलंड, अमेरिका, कॅनडा, दक्षिण कोरिया, जपान, दुबई, युनायटेड किंग्डम आणि न्यूझीलंडसह अनेक देशांमध्ये त्यांनी संशोधन प्रबंध सादर केले असून ग्रामीण भारतातील वैद्यकीय कौशल्याची जागतिक स्तरावर प्रभावी छाप उमटवली आहे..दृष्टीक्षेप :पर्थ येथे जागतिक शल्यचिकित्सा परिषदेत संशोधन सादरव्रणविरहित थायरॉईड शस्त्रक्रियेतील अभिनव तंत्रज्ञानाची मांडणीसिंगापूर परिषदेत "सर्वोत्कृष्ट नाविन्यपूर्ण संशोधन प्रबंध" सन्मान१२०० संशोधन प्रबंधांमधून अव्वल ७ मध्ये निवडमंचरच्या सिद्धकला हॉस्पिटलमधून जागतिक स्तरावर वैद्यकीय संशोधनाची झेप.