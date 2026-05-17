ग्रामीण भागातील मुलींनी अधिकारी होण्याचे ध्येय ठेवावे- राजकुमार डांगे

ग्रामीण भागातील मुलींनी अधिकारी होण्याचे ध्येय ठेवावे : राजकुमार डांगे
दक्षिण सोलापूर, ता. १७ : दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील डी. एस. कमळे गुरुजी कॉम्प्युटर इन्स्टिट्यूट, मंद्रूप आणि अक्षर ज्युनिअर कॉलेज यांच्या संयुक्त विद्यमाने दहावी व बारावीतील गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार तसेच करिअर मार्गदर्शन मेळावा मातोश्री सभागृह, मंद्रूप येथे उत्साहात पार पडला.
यावेळी मंद्रूप पोलिस ठाण्याचे पोलिस उपनिरीक्षक राजकुमार डांगे यांनी विद्यार्थिनींना मार्गदर्शन करताना ग्रामीण भागातील मुलींनी एमपीएससी, यूपीएससीसारख्या स्पर्धा परीक्षांद्वारे अधिकारी होण्याचे ध्येय ठेवावे, असे आवाहन केले. शिक्षण हेच प्रगतीचे सर्वात मोठे साधन असून मोबाईलचा वापर अभ्यासासाठी करावा, असेही त्यांनी सांगितले.
मंद्रूप परिसरात तीन बालविवाह रोखण्यात आल्याची माहिती देत पालकांनी मुलींच्या शिक्षणाकडे अधिक लक्ष द्यावे, असे आवाहन त्यांनी केले. पंचायत समिती सदस्य मळसिद्ध मुगळे यांनी विद्यार्थ्यांनी जिद्द, मेहनत आणि वैचारिक समृद्धीच्या जोरावर यश मिळवावे, असे सांगितले.
कार्यक्रमास सरपंच अनिताताई कोरे, पोलिस उपनिरीक्षक राजकुमार डांगे, पंचायत समिती सदस्य मळसिद्ध मुगळे, संचालक अभिजीत जवळकोटे, उपसंचालक अविनाश जवळकोटे, तपस्वी कॉम्प्युटर निंबर्गीचे आदित्य जवळकोटे, अक्षर ज्युनिअर कॉलेजचे प्राचार्य अशोक कोळेकर, प्रा. नीता वाघचवरे, प्रा. बाबासाहेब कोकरे, प्रा. महासिद्ध वाले, प्रा. महेश रेवातगांवकर यांच्यासह परिसरातील नागरिक व विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

