Pune PHC inauguration: पुणे जिल्ह्यातील ४५ मॉडेल प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे एकाचवेळी डिजिटल उद्घाटन; कॅन्सरमुक्त बारामतीसाठी विशेष योजना..

-चिंतामणी क्षीरसागरवडगाव निंबाळकर: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेल्या इंधन बचत आणि खर्च नियंत्रणाच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत राज्य सरकारने पुणे जिल्ह्यातील ४५ मॉडेल प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे एकाचवेळी लोकार्पण डिजिटल पद्धतीने उद्घाटन समारंभ केला. होळ बारामती ता. येथे आयोजित मुख्य कार्यक्रम उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या हस्ते पार पडले..यावेळी सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, आरोग्य विभागाचे अधिकारी आणि विविध मान्यवर उपस्थित होते. दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उर्वरित ४४ केंद्रांचे उद्घाटन स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या हस्ते करण्यात आले..उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी प्रत्येक गाव आरोग्यसंपन्न करण्याचा निर्धार व्यक्त करत ग्रामीण भागातील नागरिकांना शहरासमान आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला. "मॉडेल प्राथमिक आरोग्य केंद्र" संकल्पनेतून आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, सुसज्ज प्रसूतीगृह, डिजिटल आरोग्य प्रणाली आणि प्रशिक्षित वैद्यकीय कर्मचारी उपलब्ध करून देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले..बारामती तालुक्यात "माता आणि मुलींसाठी गर्भाशय मुखाचा कर्करोगमुक्त बारामती" या उपक्रमाचाही शुभारंभ करण्यात आला. या माध्यमातून ३० ते ६५ वयोगटातील महिलांची मोफत एचपीव्ही डीएनए तपासणी तसेच ९ ते १४ वयोगटातील मुलींना एचपीव्ही लसीकरण केले जाणार आहे. तालुक्यातील प्रत्येक आई आणि मुलीला कॅन्सर विरोधी संरक्षण कवच देण्याचे ध्येय ठेवले आहे. बारामतीला 'गर्भाशय मुखाचा कर्करोग मुक्त तालुका' करण्याचा निर्धार आहे..सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी पुणे जिल्ह्यातील मॉडेल प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचा आदर्श संपूर्ण राज्यात राबविण्याचा मानस व्यक्त केला. पुणे जिल्ह्यात सध्या ५५ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे आधुनिकीकरण सुरू असून अनेक केंद्रांमध्ये सीएसआरच्या माध्यमातून अत्याधुनिक सुविधा उभारण्यात आल्याची माहिती प्रशासनाने दिली..पुणे जिल्ह्यात ११० पैकी ५५ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे मॉडेल पीएचसी प्रक्रियेत आहेत. त्यापैकी १९ केंद्रांचे अत्याधुनिक नूतनीकरण पूर्ण झाले असून ती पूर्ण क्षमतेने कार्यरत आहेत. ७ केंद्रांची कामे प्रगतीपथावर असून लवकरच ती पूर्ण होतील. २९ केंद्रांमध्ये प्रसूतीगृह आणि शस्त्रक्रिया विभागांचे नूतनीकरण करण्यात आले आहे. या कामामध्ये 'सीएसआर'च्या माध्यमातून अनेक संस्थांनी मोलाचे योगदान दिलं आहे. 'बॉश इंडिया'ने आठ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांसाठी निधी उपलब्ध करून देत मॉड्युलर ऑपरेशन थिएटर, प्रसूती गृह आणि अत्याधुनिक वैद्यकीय उपकरणे उपलब्ध करून दिली आहे. भारत फोर्ज उद्योगसमूहाने होळ मॉडेल 'पीएचसी'साठी दोन कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे..यावेळी जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम व आरोग्य सभापती दिपाली हुलावळे, महिला व बालकल्याण सभापती अंकिता पाटील, सदस्य करण खलाटे, पंचायत समितीचे सभापती किरण तावरे, उपसभापती शुभांगी आगवणे, सदस्य जितेंद्र पवार, आशाताई वायाळ, भारत फोर्जचे उपाध्यक्ष सदाशिव लोखंडे, युनियन बँक ऑफ इंडियाचे प्रादेशिक संचालक अभिषेक जैन, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत वाघमारे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. रामचंद्र हंकारे, तहसीलदार स्वप्नील रावडे, गट विकास अधिकारी किशोर माने, तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. मनोज खोमणे, यांच्यासह विविध क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते.