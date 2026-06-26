पुणे

चित्रकथी फोटो ओळ

चित्रकथी फोटो ओळ
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पान १५ - तातडीने
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जंगल हेच उद्यान आमुचे...
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शहरातील मुले सुट्टीच्या दिवशी ॲम्युझमेंट पार्क, ॲडव्हेंचर पार्क, मॉल किंवा गार्डनला जातात. परंतु सह्याद्रीच्या दऱ्याखोऱ्यातील शेतकरीपुत्रांच्या नशिबी यातील काहीही नाही. अर्थात, त्यामुळेच तर ही डोंगरी मुले सुट्टीच्या दिवशी दिवसभर जंगलात हुंदडतात. निसर्गात भटकंती करीत काटक, धाडसी बनतात. छायाचित्रातील शेतकऱ्यांची ही मुले काठ्यांवर चालण्याचा खेळ कुशलपणे खेळत सुट्टी आनंदाने घालवत आहेत. दोन बांबू किंवा काठ्यांच्या तळाशी पाय रोवत त्यावर उभे राहून खांद्यांनी तोल सांभाळत चालण्याचा हा मराठमोळा खेळ आता लुप्त होत चालला आहे. मात्र जावळीच्या खोऱ्यातील काही गावांमधील शेतकरी कुटुंबांनी त्यांच्या मुलांना हा कसरतीचा खेळ शिकवून केवळ आनंदच नव्हे; तर मराठमोळी खेळ संस्कृतीही जतन करुन ठेवली आहे.
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(छायाचित्र : मनोज कापडे, पुणे, ९८८११३१०५९)
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