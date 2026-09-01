Pune News : प्रभाग समित्यांसाठी इच्छुकांची गर्दी! ४५ जागांसाठी ४२८ अर्जांची विक्री; अर्ज भरण्यासाठी तीन दिवस मुदत

पुणे - पुणे महापालिकेच्या प्रभाग समित्यांवर स्वयंसेवी आणि समाजसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींची नियुक्ती केली जाणार आहे. यासाठी ‘खऱ्या’ स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींसह राजकीय कार्यकर्त्यांनी फील्डिंग लावलेली आहे. १५ क्षेत्रीय कार्यालयांत यासाठी एकूण ४५ जागा असून, त्यासाठी सुमारे ४२८ अर्जांची विक्री झाली आहे. अर्ज भरण्यासाठी ४ सप्टेंबरपर्यंत मुदत आहे..पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी इच्छुक असलेल्या अनेकांना उमेदवारी मिळाली नाही, असे कार्यकर्ते आता प्रभाग समिती, वृक्ष प्राधिकरण समिती तरी पदरात पाडून घ्यावी यासाठी धडपडत आहेत. महापालिका अधिनियमात प्रत्येक प्रभाग समितीवर स्वयंसेवी संस्थांचा कामकाजातील सहभाग आवश्यक आहे. त्यासाठी प्रत्येक प्रभाग समितीसाठी तीन जागा आरक्षित आहेत..पुणे शहरात १५ प्रभाग समित्या असून, तेथे ४५ जणांना प्रतिनिधित्व मिळणार आहे. त्यासाठी महापालिकेने स्वयंसेवी संस्था, संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांचे अर्ज मागविले होते. आज अर्ज वितरणाचा शेवटचा दिवस होता. यासाठी १५ प्रभाग समित्यांसाठी ४२८ इच्छुकांनी अर्ज घेतले असून, त्यापैकी १२ जणांनी दाखल केले असल्याची माहिती निवडणूक विभागाने दिली आहे.दरम्यान, प्रभाग समित्यांवर प्रतिनिधींची निवड करताना महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमातील कलम २९-अ आणि शासनाच्या २००० मधील नियमांचे काटेकोर पालन करावे, अन्यथा न्यायालयात याचिका दाखल केली जाईल, असा इशारा काँग्रेसच्या अनुसूचित जाती विभागाचे अध्यक्ष प्रा. शाम ससाणे यांनी दिला आहे..कागदपत्रे काटेकोर असणे आवश्यकउच्च न्यायालयाने २०१९ मध्ये प्रभाग समिती सदस्यपदाच्या निवड प्रक्रियेत बदल केला आहे. त्यामध्ये स्वयंसेवी संस्था, संघटना ही मुंबई सार्वजनिक न्यास अधिनियम १९५० किंवा सोसायटी नोंदणी अधिनियम १८६० अंतर्गत नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे. संस्थेचे तीन वर्षांचे लेखापरीक्षित आर्थिक विवरणपत्र आणि कामाचा अहवाल धर्मादाय आयुक्तांकडे सादर करणे बंधनकारक आहे. या अटीमुळे अनेक राजकीय कार्यकर्त्यांना अर्ज भरता आले नसले तरी ४५ जागांसाठी सव्वाचारशेपेक्षा जास्त अर्जांची विक्री झाली आहे. आता प्रत्यक्षात किती अर्ज दाखल होणार आणि किती पात्र ठरणार याकडे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.