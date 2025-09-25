पुणे

Pune News : परदेशात फराळ पाठविण्याची लगबग; टपाल खात्यासह कुरिअर सेवांचे बुकिंग सुरू

दिवाळी जवळ आली की परदेशातील नातेवाईक, मित्रमंडळींना फराळ व भेटवस्तू पाठविण्याची लगबग सुरू होते.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - दिवाळी जवळ आली की परदेशातील नातेवाईक, मित्रमंडळींना फराळ व भेटवस्तू पाठविण्याची लगबग सुरू होते. यंदाही युरोप, अमेरिका, मध्यपूर्व व आशियायी देशांमध्ये राहणाऱ्या आपल्या प्रियजनांना पारंपरिक फराळ पाठविण्यासाठी पुण्यातील अनेक नागरिकांनी आत्तापासूनच कुरिअर सेवांचे बुकिंग सुरू केले आहे. टपाल सेवेसह खासगी कुरिअर कंपन्यांच्या माध्यमातून हे बुकिंग केले जात आहे.

