Pune News : परदेशात फराळ पाठविण्याची लगबग; टपाल खात्यासह कुरिअर सेवांचे बुकिंग सुरू

पुणे - दिवाळी जवळ आली की परदेशातील नातेवाईक, मित्रमंडळींना फराळ व भेटवस्तू पाठविण्याची लगबग सुरू होते. यंदाही युरोप, अमेरिका, मध्यपूर्व व आशियायी देशांमध्ये राहणाऱ्या आपल्या प्रियजनांना पारंपरिक फराळ पाठविण्यासाठी पुण्यातील अनेक नागरिकांनी आत्तापासूनच कुरिअर सेवांचे बुकिंग सुरू केले आहे. टपाल सेवेसह खासगी कुरिअर कंपन्यांच्या माध्यमातून हे बुकिंग केले जात आहे..सरासरी १० किलो वजनाच्या फराळ पाकिटासाठी खासगी कंपन्या १५ ते ३५ हजार रुपये शुल्क आकारत आहे. देशानुसार दरात बदल होतो. रशियासाठी सर्वात जास्त पैसे आकारले जात आहे. तर अमेरिकेसाठी हे शुल्क २३ ते २४ हजार रुपयांच्या घरात आहे. वजन, तातडीची डिलिव्हरी किंवा 'डोअर-टू-डोअर' सेवेसाठी अतिरिक्त शुल्क आकारले जाते..काही कंपन्या 'एक्स्प्रेस' सेवा देऊन ४८ ते ७२ तासांत परदेशात पोहोचविण्याची हमी देतात. याबाबत पाळंदे कुरिअरचे संचालक आशिष पाळंदे यांनी सांगितले की, ''दरवर्षी दिवाळीपूर्वी तीन ते चार आठवडे अशा प्रकारच्या पार्सल्सचा ओघ वाढतो. त्यामुळे पॅकिंगची सोय, कागदपत्रे व सीमाशुल्क प्रक्रिया याबाबत ग्राहकांना मार्गदर्शन केले जाते. आता फराळाच्या पार्सलबाबत चौकशी सुरू झाली आहे.''.टपाल विभाग घरी जाऊन पार्सल स्वीकारणार -परदेशातील नातेवाइकांना दिवाळीच्या फराळाचा आनंद घेता यावा म्हणून फराळ त्यांच्यापर्यंत पोचविण्यासाठी टपाल विभागही सज्ज झाला आहे. दिवाळीनिमित्त पुणे टपाल विभागाने नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबविला असून फराळाचे पदार्थ दिल्यानंतर ते नाममात्र किमतीमध्ये पॅकेजिंग करून माफक दरात परदेशात पाठविण्याची सोय केली आहे.तसेच आपल्या दैनंदिन कामातून वेळ काढून टपाल कार्यालयामध्ये येऊ शकत नाहीत अशा नागरिकांसाठी घरी जाऊन फराळ पार्सल घेऊन जाण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्यासाठी पोस्टमन घरी येऊन फराळाच्या पदार्थांचे पार्सल विनामूल्य घेऊन जातील..गेल्या वर्षी १८ हजार किलो फराळ पुण्यातून परदेशात -शहरातील सर्व टपाल कार्यालयांमध्ये दिवाळी फराळ परदेशामध्ये पाठविण्याची सुविधा तसेच तेथे फराळाचे पॅकिंग करण्याची सोयही उपलब्ध आहे. टपाल विभागाने गेल्या वर्षी दिवाळीनिमित्त १८ हजार किलो फराळ पुण्यातून परदेशात अगदी वेळेत पाठविण्याचा विक्रम केला होता.यंदा पोस्टमन विनामूल्य घरी जाऊन परदेशात पाठविण्यासाठीचे फराळाचे पार्सल घेऊन येणार आहेत. पुणे शहरातील जि. पी. ओ., पुणे शहर मुख्य पोस्ट ऑफिस, चिंचवड ईस्ट, औंध, पर्वती व इतर मोठ्या पोस्ट ऑफीसेसमध्ये फराळाच्या पदार्थांच्या बॉक्सचे पॅकिंग करण्यासाठी उपकरणे बसविण्यात आली आहेत. त्याद्वारे काही मिनिटांमध्ये फराळ आणि भेटवस्तूंचे पॅकिंग करून हा बॉक्स लगेचच परदेशात पाठविला जाणार आहे. या सेवेचा अधिकाधिक पुणेकरांनी लाभ घेऊन दिवाळी फराळ आपल्या नातेवाइकांना आणि मित्र मैत्रिणीना पाठवावे.- अभिजित बनसोडे, निदेशक, पुणे विभाग.टपाल विभागाकडून आकारण्यात येत असलेले शुल्क -देशाचे नाव ५ किलोसाठी दर - १० किलोसाठी दर (रुपयांत)ऑस्ट्रेलिया - ६४८५- ११९१३चीन- ३३८१ - ६०९५कॅनडा - ५४२८ - ९६७६जर्मनी - ३९८८ - ५८७६रशिया - ३९१८- ६७५०यु.के. (ब्रिटन) - ४३३७ -६४६१यू.ए.ई. (संयुक्त अरब ) - २५४८- ३४९२.