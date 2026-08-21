पुणे

इस्रोचे माजी अध्यक्ष एस. सोमनाथ यांची रिझर्व्ह बँकेच्या केंद्रीय मंडळावर नियुक्ती

इस्रोचे माजी अध्यक्ष एस. सोमनाथ यांची रिझर्व्ह बँकेच्या केंद्रीय मंडळावर नियुक्ती
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‘इस्रो’चे माजी अध्यक्ष एस. सोमनाथ यांची रिझर्व्ह बँकेच्या केंद्रीय मंडळावर नियुक्ती

नवी दिल्ली, ता. २१ः भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था इस्रोमधून जानेवारी २०२५ मध्ये निवृत्त झालेले एस. सोमनाथ यांची २० ऑगस्टपासून भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या केंद्रीय मंडळावर ‘अंशकालिक, अशासकीय संचालक’ म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. एरोस्पेस इंजिनिअर असलेले एस. सोमनाथ इस्रोमधून निवृत्त झाल्यानंतर बंगळुरूजवळील ‘चाणक्य युनिव्हर्सिटी’चे कुलपती म्हणून कार्यरत होते. त्यांची चार वर्षांच्या कालावधीसाठी या पदावर नियुक्ती करण्यात आल्याचे एका अधिकृत निवेदनाद्वारे जाहीर करण्यात आले आहे.
रिझर्व्ह बँकेने अब्जाधीश आनंद महिंद्रा यांचीही केंद्रीय मंडळावर ‘अंशकालिक, अशासकीय संचालक’ म्हणून आणखी चार वर्षांसाठी फेरनियुक्ती केली आहे. केंद्रीय मंडळाच्या इतर सदस्यांमध्ये ‘इंडियन ऑडिट अँड अकाउंट्स सर्व्हिस’च्या निवृत्त अधिकारी रेवती अय्यर आणि ‘रिसर्च अँड इन्फॉर्मेशन सिस्टीम फॉर डेव्हलपिंग कंट्रीज’ या थिंक टँकचे महासंचालक सचिन चतुर्वेदी यांचा समावेश आहे.
गव्हर्नर संजय मल्होत्रा, डेप्युटी गव्हर्नर स्वामीनाथन जे., पूनम गुप्ता, एस. सी. मुर्मू आणि रोहित जैन; तसेच आर्थिक व्यवहार सचिव अनुराधा ठाकूर आणि वित्तीय सेवा सचिव संजय लोहिया हे देखील केंद्रीय मंडळावर आहेत.

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