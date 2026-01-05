पुणे - ‘मतदारांपर्यंत जायचे नाही. मतदारांचा प्रश्न समजून घ्यायचे नाही. उमेदवारांनाच विकत घ्यायचे. तसेच अशी राजकीय परिस्थिती निर्माण करायची की पुढच्या राजकीय पक्षात उमेदवार तयार होणार नाही. बिनविरोध उमेदवारीचा हा नवीन ट्रेंड सूरू झाल्याने लोकशाही धोक्यात आली आहे.’.असे वक्तव्य शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे उपनेते सचिन अहीर यांनी रविवारी केले. महापालिका निवडणुकीसाठी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, मनसे, काँग्रेस आणि मित्रपक्षांच्या उमेदवारांच्या प्रचाराचा शुभारंभ अहीर यांच्या हस्ते रविवारी झाला त्यावेळी ते बोलत होते. अजित पवारांना मत म्हणजे फडणवीसांना मत, अशीही टीका त्यांनी यावेळी केली..अहीर पुढे म्हणाले, ‘एका बाजूला धाकदपटशा व आमिषे असताना ७० उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उतरविण्याची तयारी केली होती मात्र, ऐनवेळी राष्ट्रवादीने माघार घेतल्याने ६५ उमेदवार रिंगणात आहेत. कॉंग्रेससोबत मैत्रीपूर्ण लढतीद्वारे निवडणुकीला सामोरे जात लोकांना एक पर्याय निर्माण केला जात आहे.काही पक्ष आमच्याबरोबर चर्चेला आले आणि सोडून गेले. नंतर त्यांचा समझोता झाला आता तेच सांगत आहेत की फसवणूक झाली. परंतु, आम्ही उत्साहाने निवडणुकीला सामोरे जात आहोत व नागरिकांना एक पर्याय देत आहोत’’.अहीर म्हणाले, आता अजित पवार भाजपवर टीका करत आहेत. मात्र, त्यांना याची उशिरा जाणीव झाली. ज्यावेळी भाजप पुणे लुटत होते, त्यावेळी पालकमंत्री म्हणून तुम्ही काय करत होता ? असा सवाल अहीर यांनी केला. निवडणुकीच्या तोंडावरच अजित पवारांना भाजपचा भ्रष्ट्राचार दिसला.मात्र, राष्ट्रवादीचे निवडून येणारे नगरसेवक पुन्हा भाजपच्या मांडीवर जाऊन बसणार नाही याची खात्री अजित पवार यांनी द्यावी. पुण्यात दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र झाल्या असल्या तरी एकमेकांविरुद्ध उमेदवार उभे केल्याने तुतारी वाजवायची की हातात घड्याळ बांधायचे हेच अद्याप त्यांना कळत नाही. रवींद्र चव्हाण म्हणत आहेत की आम्हाला शिवसेनेला सोबत घेऊन पश्चात्ताप झाला, आता त्यांना अनेकांसोबत पश्चात्ताप होत आहे..अहीर म्हणाले -– पुणे महापालिकेची अवस्था दयनीय झाली असून पालिका कर्जबाजारी झाली आहे– गेल्या पंधरा वर्षांत महापौर, नगरसेवक टेंडरमध्ये, मलिदा खाण्यात मग्न– केंद्रीय मंत्र्यांनी तर जमीन घोटाळे वाटून घेतले आहेत– सोयीनुसार आपल्या हातामध्ये सत्ता पाहिजे त्यासाठी गुंडांना तिकीट दिले जाते– पिंपरी चिंचवड महापालिकेत भाजप सोबत येणार नाही हे अजितदादांनी जाहीर करावे– पिंपरी चिंचवड मध्ये भ्रष्टाचार झाला असं अजित पवार सांगतात हे त्यांना उशिरा आलेलं शहाणपण आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.