Pune News : कॉसमॉस बँकेच्या अध्यक्षपदी सचिन आपटे

पुणे - कॉसमॉस को-ऑप बँकेचे वरिष्ठ संचालक सचिन आपटे यांची बँकेच्या अध्यक्षपदी एकमताने निवड झाली आहे. माजी अध्यक्ष ॲड. प्रल्हाद कोकरे यांनी स्वेच्छेने दिलेल्या राजीनाम्यानंतर ही निवड करण्यात आली. .संचालक मंडळातील सर्व संचालकांनी आपटे यांच्या अध्यक्षपदासाठी एकमताने मान्यता दिली. त्यामुळे ही निवडणूक बिनविरोध झाल्याचे निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी सहकार निवडणूक प्राधिकरण, नवी दिल्ली यांच्या मान्यतेनंतर जाहीर केले. आपटे यांनी पुण्यातील नामांकित शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयातून स्थापत्य अभियांत्रिकी पदवी आणि स्ट्रक्चरल अभियांत्रिकीमध्ये पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केले आहे..ते स्थापत्य अभियंता असून, प्रवर्तक आणि विकसक म्हणून ३० वर्षांहून अधिक काळ भारतासह परदेशात कार्यरत आहेत. विविध संस्था, रुग्णालये आणि ट्रस्टसाठी व्यवस्थापन सल्लागार आहेत. त्याचबरोबर हॉस्पिटॅलिटी आणि रेस्टॉरंट उद्योगातील यशस्वी उद्योजक आहेत. त्यांचे शैक्षणिक क्षेत्रात सक्रिय योगदान असून, ते व्यावसायिक क्षेत्राबरोबरच विविध सामाजिक संस्थांमध्ये कार्यरत आहेत. आपटे २०१९ पासून कॉसमॉस बँकेच्या संचालक मंडळावर आहेत. २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षात त्यांनी बँकेच्या उपाध्यक्षपदाची धुरा यशस्वीपणे सांभाळली होती.