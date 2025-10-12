Sachin Ghaywal Mulshi Pattern : कुख्यात गुंड सचिन घायवळने 'मुळशी पॅटर्न'मध्ये केलंय काम, प्रवीण तरडेंचं काय होतं स्पष्टीकरण?

महाराष्ट्राच्या गुन्हेगारी आणि राजकारणाच्या वर्तुळात सध्या निलेश घायवळ प्रकरणाने प्रचंड खळबळ माजली आहे. एम.कॉम आणि लॉ पदवीधर असलेला हा तरुण गुंड कसा झाला, यावरून सुरू झालेला वाद आता त्याच्या भावाचा शस्त्र परवाना आणि 'मुळशी पॅटर्न' चित्रपटातील भूमिकेपर्यंत पोहोचला आहे. कुख्यात गुंड सचिन घायवळवर खुनाचा प्रयत्न, आर्म्स अॅक्टसह अनेक गुन्हे दाखल असताना त्याला गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांच्या सहीने २० जून २०२५ रोजी शस्त्र परवाना मिळाल्याने राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. यात प्रवीण तरडे यांचे जुने स्पष्टीकरण पुन्हा चर्चेत आले आहे, ज्यात ते म्हणतात, "भाऊ गुन्हेगार म्हणजे सचिनचा दोष काय?".निलेश घायवळ प्रकरणाची पार्श्वभूमीनिलेश घायवळ प्रकरणाची पार्श्वभूमी पाहता, पुण्यातील कोथरूड भागात ५ ऑक्टोबर २०२५ रोजी झालेल्या गोळीबारानंतर निलेश पोलिसांना चकवा देऊन लंडनला पळून गेला. बनावट कागदपत्रांवरून पासपोर्ट मिळवल्याचा संशय असून, ब्लू कॉर्नर नोटीस जारी झाली आहे. निलेशच्या आईने सांगितल्याप्रमाणे, त्याचे वाईट मित्र त्याला फसवत होते. एम.कॉम आणि लॉचे शिक्षण असूनही तो गजानन मारणे गँगशी जोडला गेला. खंडणी, अपहरण, मारहाणसह अनेक गुन्ह्यांमध्ये अडकलेला निलेश आता आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगार आहे. पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. गुन्हे दाखल असताना व्हिसा कसा मिळाला? या प्रकरणाने महाराष्ट्र पोलिसांच्या तपास यंत्रणेवर शंका घेतली जात आहे..वादाच्या केंद्रस्थानी आता निलेशचा सख्खा भाऊया वादाच्या केंद्रस्थानी आता निलेशचा सख्खा भाऊ सचिन घायवळ आहे. निलेशनंतर टोळीचा म्होरका असलेला सचिन हा राष्ट्रीय कोच म्हणून ओळखला जातो. मात्र, त्याच्यावर खुनाचा प्रयत्न, आर्म्स अॅक्ट, मारामारीसह अनेक गुन्हे दाखल आहेत. त्याला पुणे पोलिसांनी शस्त्र परवाना नाकारला होता, पण गृहराज्यमंत्री कदम यांच्या २० जूनच्या मंजुरीने तो मिळाला..राजकीय दबावाचा परिणामकदम यांनी स्पष्टीकरण दिले, "पोलिस अहवालानुसार सुनावणीच्या वेळी सचिनवर एकही गुन्हा प्रलंबित नव्हता. मी निर्दोष व्यक्तीला परवाना नाकारू शकत नाही." मात्र, विरोधकांनी हा निर्णय राजकीय दबावाचा परिणाम म्हटला आहे.गृहराज्यमंत्री कदम यांची एकनाथ शिंदे यांच्याशी भेट झाली असून, शिंदे म्हणाले, "चूक झाली नाही तर घाबरू नका." मात्र, महाविकास आघाडीने कदम यांचा राजीनामा मागितला आहे. अजित पवार म्हणाले, "सीपींना मी सांगितले, कोणाच्याही जवळचा किंवा पक्षाचा पाहू नका." हे प्रकरण आता विधानसभेत गाजण्याची शक्यता आहे.मकोका अंतर्गत कारवाईसचिन घायवळवर आता नवीन एफआयआर दाखल झाली असून, मकोका अंतर्गत कारवाई करण्यात आली आहे. पिस्तूल डोक्याला लावून खंडणी घेतल्याप्रकरणी तो अडचणीत सापडला आहे. .मुळशी पॅटर्न' चित्रपटाचा उल्लेख पुन्हा समोरया प्रकरणात आता 'मुळशी पॅटर्न' चित्रपटाचा उल्लेख पुन्हा समोर आला आहे. २०१८ च्या या मराठी चित्रपटात सचिन घायवळने छोटी भूमिका केली होती. चित्रपटातील एका गाण्यात सचिन दिसतात, ज्यामुळे गुन्हेगारीचे 'मुळशी पॅटर्न' दाखवणाऱ्या या चित्रपटाशी घायवळ बंधूंचा संबंध जोडला गेला.प्रवीण तरडे यांनी तेव्हाच स्पष्ट केले होते, "निलेश गुन्हेगार आहे, पण सचिनला का तोलता आहात? सचिन राष्ट्रीय कोच आहे. पुरुषोत्तम करंडकमध्ये माझ्या एकांकी नाटकात त्याने काम केले, म्हणून चित्रपटात घेतले. भाऊ गुन्हेगार म्हणजे सचिनचा दोष काय?" तरडे यांचे हे वक्तव्य आता पुन्हा व्हायरल झाले असून, ते म्हणतात, "कलाकार म्हणून मी फक्त सहकार्य केले, गुन्हेगारीशी संबंध नाही." चित्रपटाने ग्रामीण गुन्हेगारीचे चित्रण केले असले तरी, यातील कलाकारांच्या वैयक्तिक जीवनावर प्रश्न उपस्थित होत आहेत..शिक्षित तरुण गुन्हेगारीकडे कसे वळतात?महाराष्ट्रात गुन्हे आणि राजकारण यांचा संगम नेहमीच वादग्रस्त ठरतो. निलेश-सचिन घायवळ बंधूंच्या प्रकरणाने पुन्हा प्रश्न उपस्थित झाले. शिक्षित तरुण गुन्हेगारीकडे कसे वळतात? आणि राजकीय नेते गुंडांना संरक्षण देतात का? असा प्रश्म राज्यात निर्माण झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.