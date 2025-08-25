Pune News : सदाभाऊ खोत यांना धक्काबुक्की? भेकराईनगर गोशाळा येथील प्रकार

पुणे - सिंहगड रस्ता पोलिस ठाण्यात दाखल असलेल्या गुन्ह्यातील जनावरे न्यायालयाने परत करण्याचे आदेश दिले. तो आदेश तसेच संबंधित शेतकऱ्यांना घेऊन आमदार सदाभाऊ खोत भेकराईनगर येथील गोशाळेत सोमवारी गेले असता त्यांना ती जनावरे आढळली नाहीत. तेथे खोत यांना काही गोरक्षकांकडून धक्काबुक्कीचा प्रकार झाल्याची चर्चा सूरू होती. मात्र, पोलिसांनी त्यांना धक्काबुक्की झाली नसल्याचे सांगितले आहे. .दोन महिन्यांपूर्वी गोरक्षकांनी सिंहगडरोड पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत वाहतूक करताना म्हशी आणि रेडकू सारखी २१ जनावरे पकडली होती. त्याबाबत गुन्हा दाखल झाल्यावर न्यायालयाच्या आदेशाने ती जनावरे फुरसुंगी येथील गोशाळेत नेली होती.न्यायालयाने ही जनावरे पुन्हा शेतकऱ्यांना परत करण्याचे आदेश दिले आहेत. जप्त जनावरे पाहण्यासाठी संबोधित शेतकरी आणि सदाभाऊ खोत गोशाळेत गेले असताना तेथे जनावरे दिसून आली नाही. यावर खोत यांनी नाराजी व्यक्त केली..यानंतर खोत माध्यमांशी बोलत असताना यावेळी गोरक्षकांनी खोत यांना त्यांचे म्हणणे ऐकून घ्यावे अशी विनंती केली. मात्र खोत त्यांचे म्हणणे न ऐकता तेथून निघून जात असताना गोरक्षकांनी त्यांना जास्तच आग्रह धरला. यावेळी कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये यासाठी पोलिसांनी मध्यस्थी करून परिस्थिती हाताळली. दरम्यान या ठिकाणी कोणतीही धक्काबुक्कीच प्रकार घडला नसल्याचे पोलिस उपायुक्त डॉ. राजकुमार शिंदे यांनी दिली..या प्रकारानंतर आमदार खोत यांनी सिंहगडरोड पोलिस ठाण्यात धाव घेत तासभरासाठी पोलिस ठाण्यात ठिय्या मांडला होता. राज्यातील गोहत्या बंदी कायदा लागू असून याच्या आडून विविध स्वयंघोषित गोरक्षक सर्व सामान्य गरीब शेतकऱ्यांची अडवणूक करत आहेत.त्यांच्याकडून चुकीच्या पद्धतीने वेळोवेळी कारवाया होत असल्याचे निदर्शनास आलेले आहे. तरी शेतकरी बांधवांची मुक्तता होण्याच्या अनुषंगाने शेतकरी नेत्यांच्या बैठकीचे आयोजन करावे असे निवेदन दिले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.