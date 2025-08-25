पुणे

Pune News : सदाभाऊ खोत यांना धक्काबुक्की? भेकराईनगर गोशाळा येथील प्रकार

दोन महिन्यांपूर्वी गोरक्षकांनी सिंहगडरोड पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत वाहतूक करताना म्हशी आणि रेडकू सारखी २१ जनावरे पकडली होती.
Sadabhau Khot
Sadabhau Khotesakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - सिंहगड रस्‍ता पोलिस ठाण्‍यात दाखल असलेल्‍या गुन्ह्यातील जनावरे न्यायालयाने परत करण्याचे आदेश दिले. तो आदेश तसेच संबंधित शेतकऱ्यांना घेऊन आमदार सदाभाऊ खोत भेकराईनगर येथील गोशाळेत सोमवारी गेले असता त्‍यांना ती जनावरे आढळली नाहीत. तेथे खोत यांना काही गोरक्षकांकडून धक्काबुक्कीचा प्रकार झाल्याची चर्चा सूरू होती. मात्र, पोलिसांनी त्‍यांना धक्‍काबुक्‍की झाली नसल्याचे सांगितले आहे.

Sadabhau Khot
pune

