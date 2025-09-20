Pune News : सदानंद दाते यांचे आज व्याख्यान; डॉ. नानासाहेब परुळेकर जयंतीनिमित्त आयोजन

पुणे : ‘सकाळ’चे संस्थापक-संपादक डॉ. नानासाहेब परुळेकर यांच्या १२८व्या जयंतीनिमित्त राष्ट्रीय तपास संस्थेचे (एनआयए) महासंचालक सदानंद दाते यांचे शनिवारी (ता. २०) बालगंधर्व रंगमंदिरात सायंकाळी साडेपाच वाजता व्याख्यान आयोजित करण्यात आले आहे. ‘अंतर्गत सुरक्षा : भारतासमोरील आव्हाने आणि उपाय’ हा त्यांच्या व्याख्यानाचा विषय आहे..मुंबईत २६ नोव्हेंबर २००८ रोजी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात दहशतवाद्यांना प्रत्युत्तर देणाऱ्या व्यक्तींपैकी दाते हे एक आहेत. या हल्ल्यात दाखविलेल्या शौर्यामुळे त्यांना राष्ट्रपती शौर्य पदकाने सन्मानित केले आहे. .Nilesh ghaiwal Gang Kothrud Golibar: घायवळ गँगमधील पाच जणांकडून कोथरूडमध्ये एकावर फायरिंग | Pune News.२००६मध्ये त्यांना उत्कृष्ट सेवेसाठी राष्ट्रपती पोलिस पदक आणि २०१४मध्ये विशिष्ट सेवेसाठी पदक प्राप्त झाले आहे. मुंबईतील २६/११च्या हल्ल्यामागील सूत्रधारांपैकी एक असलेल्या तहव्वूर राणाच्या चौकशीचे नेतृत्व दाते यांना सोपविले आहे. दाते हे महाराष्ट्र केडरमधील भारतीय पोलिस सेवेचे (आयपीएस) १९९०च्या बॅचचे अधिकारी आहेत..हे लक्षात ठेवावक्ते : सदानंद दाते, महासंचालक, राष्ट्रीय तपास संस्थाविषय : अंतर्गत सुरक्षा : भारतासमोरील आव्हाने आणि उपायतारीख : शनिवार, २० सप्टेंबरस्थळ : बालगंधर्व रंगमंदिरवेळ : सायंकाळी ५.३० वाजता.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.