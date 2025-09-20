पुणे

Pune News : सदानंद दाते यांचे आज व्याख्यान; डॉ. नानासाहेब परुळेकर जयंतीनिमित्त आयोजन

Sadanand Date : २६/११ च्या दहशतवादी हल्ल्यात शौर्य गाजवलेले एनआयएचे महासंचालक सदानंद दाते यांचे ‘अंतर्गत सुरक्षा : भारतासमोरील आव्हाने आणि उपाय’ या विषयावर पुण्यात व्याख्यान होणार आहे.
"NIA Chief Sadanand Date to Speak in Pune on India’s Internal Security Challenges"

पुणे : ‘सकाळ’चे संस्थापक-संपादक डॉ. नानासाहेब परुळेकर यांच्या १२८व्या जयंतीनिमित्त राष्ट्रीय तपास संस्थेचे (एनआयए) महासंचालक सदानंद दाते यांचे शनिवारी (ता. २०) बालगंधर्व रंगमंदिरात सायंकाळी साडेपाच वाजता व्याख्यान आयोजित करण्यात आले आहे. ‘अंतर्गत सुरक्षा : भारतासमोरील आव्हाने आणि उपाय’ हा त्यांच्या व्याख्यानाचा विषय आहे.

