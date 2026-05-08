पुणे

कऱ्हाड ः नाशिक स्पोर्ट्स फाउंडेशन आयोजित ४ ऑडीशन स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन मध्ये यश

सदगुरू स्पोर्टस्‌ने पटकावली पदके
कऱ्हाड, ता. ८ ः नाशिक येथे झालेल्या नाशिक स्पोर्टस् फाउंडेशन आयोजित चार ऑडिशन स्पोर्टस् कॉम्पिटिशनमध्ये येथील सद्‌गुरू स्पोर्टस् ॲकॅडमीच्या खेळाडूंनी दोन सुवर्णपदक, एक रजतपदक व दोन कांस्यपदके मिळवली. यामध्ये शिवांश नलवडे आठ वर्षे वयोगटात लांब उडीत सुवर्णपदक, सुमती चव्हाण १६ वर्षे वयोगटात गोळाफेकमध्ये रजत पदक, रेवती पाठकने उंच उडीमध्ये कांस्यपदक, रिया मोहितेने २०० मीटर धावणेत कांस्यपदक मिळविले. स्पर्धेमध्ये सद्‌गुरू स्पोर्टस् ॲकॅडमीच्या २६ खेळाडूंनी सहभाग घेतला होता. यामध्ये खेळाडूंनी उत्कृष्ट कामगिरी केली. यशस्वी खेळाडूंचे सद्‌गुरू गाडगे महाराज महाविद्यालयाचे प्राचार्य सी. जे. खिलारे, रयत इंग्लिश मीडियम स्कूलच्या प्राचार्या पवार, डॉ. विद्या पाटील, सचिन चव्हाण, क्रीडा शिक्षकांनी अभिनंदन केले. यशस्वी खेळाडूंना क्रीडाशिक्षक रामदास देशमुख, अस्मिता घारे, कविता कारंडे यांचे मार्गदर्शन लाभले.

कऱ्हाड ः सद्‌गुरू स्पोर्टस् ॲकॅडमीचे यशस्वी खेळाडू.

