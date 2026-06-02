Pune Chandni Chowk: पादचाऱ्यांचा जीवघेणा प्रवास थांबणार! पुण्यातील चांदणी चौकातील पुलाचे काम अंतिम टप्प्यात; जूनअखेर खुला होणार

कोथरूड : एनडीए (चांदणी) चौकातील पादचारी पुलाचे काम आता अंतिम टप्प्यात आले असून, जूनअखेर हा पूल नागरिकांसाठी खुला होण्याची शक्यता आहे. मेट्रो प्रशासनाच्या प्रस्तावामुळे रखडलेले हे काम राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने पुन्हा वेगाने सुरू केले आहे..चांदणी चौकात प्राधिकरणाने आठ रॅम्पसह मुख्य रस्ता बांधल्याने वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सुटला आहे. मात्र, या मार्गावरून दररोज सुमारे एक लाख वाहनांची वर्दळ असते. मुंबईकडे जाणाऱ्या बस पकडण्यासाठी किंवा रस्ता ओलांडण्यासाठी येथे पादचारी पूल नसल्याने नागरिकांची मोठी गैरसोय होत होती. रस्ता रुंद झाल्यामुळे आणि वाहनांचा वेग अधिक असल्याने रस्ता ओलांडणे धोकादायक ठरत होते. यापूर्वी येथे अपघातात पादचाऱ्यांचा मृत्यू झाल्याच्या घटनाही घडल्या आहेत. त्यामुळे हा पूल लवकर पूर्ण करण्याची मागणी स्थानिक नागरिक करत होते..मेट्रो प्रशासनाकडून एक 'स्काय वॉक' बांधण्याचा आणि तो प्राधिकरणाच्या पुलाला जोडण्याचा प्रस्ताव आल्यामुळे हे काम लांबणीवर पडले होते. डिसेंबर २०२४ पर्यंत हे काम पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र, मेट्रोच्या कामाला विलंब होत असल्याचे पाहून प्राधिकरणाने मेट्रोचा प्रस्ताव नाकारला आणि स्वतःच्या पादचारी पुलाचे काम स्वतंत्रपणे सुरू केले..राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणातर्फे सुमारे १२५ मीटर लांबीचा आणि ६.६ मीटर रुंदीचा पूल बांधण्यात येत आहे. मुंबईच्या दिशेकडील बसथांब्यापासून ते इराणी हॉटेलच्या दिशेपर्यंतचे काम पूर्ण झाले आहे. आता हॉटेलच्या बाजूला लोखंडी जिना जोडण्याचे काम शिल्लक आहे. हे काम १५ जूनपर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे..येथे वाहनांचा वेग जोरात असतो आणि रस्ता ओलांडण्याची सोय नाही. त्यामुळे महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल होतात. पादचारी मार्ग लवकर सुरू झाल्यास मोठा दिलासा मिळेल.- सचिन मुरमुरे, नागरिक, कोथरूड.प्राधिकरणातर्फे पादचाऱ्यांसाठी नवीन पूल बांधण्याचे काम सुरू आहे. इराणी हॉटेलच्या बाजूला लोखंडी जिना जोडण्याची तयारी सुरू असून १५ जूनपर्यंत हे काम पूर्ण करण्यात येईल.- अमोल भुरे, प्रकल्प अभियंता, चांदणी चौक.