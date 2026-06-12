Pune News: पुण्यातील आठ प्रमुख धरणांची सुरक्षा तपासणी सुरू; हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर वर्षभर चालणार सर्वंकष मूल्यांकन

खडकवासला: वाढत्या हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर पुणे जिल्ह्यातील खडकवासला, पानशेत, वरसगाव, टेमघर, गुंजवणी, वीर, देवघर आणि भाटघर या आठ प्रमुख धरणांच्या सुरक्षिततेचा सर्वंकष आढावा घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. केंद्रीय जल आणि वीज संशोधन केंद्र (सीडब्ल्यूपीआरएस) येत्या वर्षभरात या धरणांचे तांत्रिक मूल्यांकन करून संरचनात्मक स्थिती व सुरक्षिततेचा अहवाल जलसंपदा विभाग आणि राज्य सरकारकडे सादर करणार आहे..MPSC Success Story भावाने उचलली शिक्षणाची जबाबदारी; बहिणीची जिद्दीच्या जोरावर MPSC मध्ये भरारी, पूजा घोडके यांचा प्रेरणादायी प्रवास...या मूल्यांकनात धरण उभारण्यापूर्वीच्या सर्वेक्षणापासून ते आजपर्यंतच्या संपूर्ण माहितीचा अभ्यास केला जाणार आहे. भौगोलिक परिस्थिती, रचना आणि उद्देश यांची सध्याच्या परिस्थितीशी तुलना करून पडताळणी होईल. तसेच,धरणाची सुरक्षितता, जलसाठा आणि गाळाची स्थिती, भूकंपविषयक निकष, पाया (फाउंडेशन) आणि हवामान बदलाचा परिणाम या घटकांच्या आधारे उपाययोजना निश्चित करून धरणांचे आयुर्मान वाढविण्याचा प्रयत्न केला जाईल..केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार, राज्य सरकारसोबत सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. या करारांतर्गत पहिल्या टप्प्यात खडकवासला आणि पुणे पाटबंधारे विभागातील आठ धरणांचे स्थापत्य लेखापरीक्षण व सर्वंकष मूल्यांकन करून त्यांच्या दीर्घकालीन सुरक्षिततेचा आढावा घेतला जाणार आहे. यासाठी विशेष तज्ज्ञ समितीची स्थापना करण्यात आली असून, प्रत्यक्ष कामकाजाला सुरुवात झाली आहे.- अनिल पुरोहित, प्रभारी संचालक, केंद्रीय जल आणि वीज संशोधन केंद्र.टेमघर’चे स्थापत्य लेखापरीक्षणटेमघर धरणाचे बांधकाम अद्याप पूर्णत्वास गेलेले नसल्याने ते नियमित मूल्यांकनाच्या निकषांमध्ये बसत नाही. मात्र, या धरणासंदर्भात काही विशेष तांत्रिक बाबी निदर्शनास आल्याने त्याचा केंद्रीय धरण सुरक्षा मूल्यांकन (सीडीएसए) प्रक्रियेत विशेष समावेश केला आहे. धरणाच्या सुरक्षिततेचा सखोल आढावा घेण्यासाठी टेमघरचे पुन्हा स्थापत्य परीक्षण करण्यात येणार आहे..Zojila Tunnel: ‘झोजिला बोगद्या’ची दोन्ही टोके जोडली! सहा वर्षांच्या अथक चिकाटीने कारगिल-लडाख जवळ; काम निर्णायक टप्प्यावर.सुरक्षिततेसाठी धरणांचे वर्गीकरण‘अ’ गट : धरणाची धोकादायक स्थिती, सुरक्षितता आणि संभाव्य धोका यांचे मूल्यांकन‘ब’ गट : धरणाचे स्थापत्य परीक्षण, सध्याची स्थिती आणि संरचनेची तपासणी‘क’ गट : आवश्यक किरकोळ दुरुस्ती व देखभाल कामांचा आढावा .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.