Khadki Protest : खडकी स्थानकाच्या प्रवेशद्वाराविरोधात नागरिकांचे शांततापूर्ण आंदोलन

Railway Safety : खडकी रेल्वे स्थानकासमोरील नव्याने उघडलेल्या प्रवेशद्वारामुळे सेंट थॉमस शाळेतील विद्यार्थ्यांसह प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण झाल्याने, विद्यार्थी, पालक आणि नागरिकांनी एकत्र येत शांततापूर्ण आंदोलन केले.
औंध : खडकी रेल्वे स्थानकासमोरील नव्याने उघडलेल्या प्रवेशद्वारामुळे निर्माण झालेल्या धोक्याच्या पार्श्‍वभूमीवर शनिवारी (ता. ४) शेकडो रहिवासी, पालक, शालेय विद्यार्थी व नागरिक संघटनांनी स्थानक परिसरात शांततापूर्ण आंदोलन केले. संबंधित प्रवेशद्वार हे थेट सेंट थॉमस शाळेसमोर असल्याने लहान मुलांसह प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला गंभीर धोका निर्माण झाला असल्याचे नागरिकांनी निदर्शनास आणून दिले.

