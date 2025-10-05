Khadki Protest : खडकी स्थानकाच्या प्रवेशद्वाराविरोधात नागरिकांचे शांततापूर्ण आंदोलन

औंध : खडकी रेल्वे स्थानकासमोरील नव्याने उघडलेल्या प्रवेशद्वारामुळे निर्माण झालेल्या धोक्याच्या पार्श्वभूमीवर शनिवारी (ता. ४) शेकडो रहिवासी, पालक, शालेय विद्यार्थी व नागरिक संघटनांनी स्थानक परिसरात शांततापूर्ण आंदोलन केले. संबंधित प्रवेशद्वार हे थेट सेंट थॉमस शाळेसमोर असल्याने लहान मुलांसह प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला गंभीर धोका निर्माण झाला असल्याचे नागरिकांनी निदर्शनास आणून दिले..सकाळी आंदोलनाची सुरुवात थॉमस शाळेतील विद्यार्थी व शिक्षकांनी केली आणि रोज गर्दी होत असलेल्या साईमंदिर चौकातून रस्ता ओलांडताना भेडसावणाऱ्या धोक्याकडे लक्ष वेधले. संध्याकाळी माजी नगरसेवक प्रकाश ढोरे व शेजारील सोसायट्यांतील नागरिकांनी एकत्र येत आंदोलन केले. खडकी स्थानकावर दररोज साडेचार हजाराहून अधिक प्रवासी ये-जा करतात आणि येथे ५१ गाड्या थांबत असल्याचे सामाजिक कार्यकर्त्या अॅन अनीश यांनी निदर्शनास आणून दिले..Pune News : दवाखाने अन् रुग्णालयांचेफायर ऑडिटकडे दुर्लक्ष, अग्निशामक दलाकडून नोटिसा; कारवाई करण्याचा इशारा.दोन महिन्यांपूर्वी हे गेट फक्त बांधकामासाठी राहणार असल्याचे आम्हाला सांगितले होते. परंतु, आता ते प्रवेशद्वार तीनमध्ये बदलल्याचे समोर आले आहे. तसेच यासंदर्भातील रेल्वेचा अधिकृत नकाशा कुठे आहे, असा सवाल प्रश्न नागरिकांनी उपस्थित केला. आमचा विकासाला विरोध नाही, पण विकासाचा परिणाम जनतेच्या सुरक्षेवर होता कामा नये यासाठी हे आंदोलन केल्याचे नागरिकांनी सांगितले. या आंदोलनात औंधरस्ता व भाऊ पाटील रस्ता नागरिक संघटनांसह विविध पक्षांचे कार्यकर्तेही नागरिकांसोबत उभे राहिले होते. यावेळी आनंद छाजेड, सनी निम्हण, अमित मुरकुटे, सुनीता वाडेकर, वसुधा निर्भवणे, सौरभ कुंडलिक, विनोद रणपिसे उपस्थित होते..नागरिकांच्या प्रमुख मागण्यानव्याने उघडलेले हे प्रवेशद्वार शाळेपासून किमान २०० मीटर अंतरावर हलवावेतत्काळ रस्त्यांची दुरुस्ती करून महत्त्वाच्या चौकात सिग्नल बसवावेतवाहतूक पोलिसांची नियमित नेमणूक व निवासी भागात जड वाहनांवर बंदी घालावी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.