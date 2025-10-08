पुणे

Katraj Bridge Construction : कात्रज पुलाच्या कामात सुरक्षा उपाययोजनांचा अभाव; नागरिकांच्या जिवाला धोका

Pune News : कात्रज चौकातील पुलाच्या कामादरम्यान ठेकेदार कंपनीने सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे आणि लोखंडी प्लेट्स हातांनी उचलण्याचा धोकादायक प्रयत्न केल्यामुळे नागरिकांच्या जिवाला धोका निर्माण झाला असून, अखिल भारतीय मराठा महासंघाने उपमुख्यमंत्री कार्यालयाकडे तत्काळ कारवाईची मागणी केली आहे.
पुणे : कात्रज चौकात सुरू असलेल्या पुलाच्या कामादरम्यान सुरक्षा उपाययोजना न पाळल्याने नागरिकांच्या जिवाला धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे येथे योग्य उपाययोजना कराव्यात, या मागणीचे निवेदन उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री यांचे कार्यालय, राष्ट्रीय महामार्ग विभाग आणि भारती वि‌द्यापीठ पोलिस ठाणे यांच्याकडे दिले आहे, अशी अखिल भारतीय मराठा महासंघाचे कार्याध्यक्ष अमर पवार यांनी दिली.

