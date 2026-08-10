पुणे

कऱ्हाडः सद्गुरु गाडगे महाराज कॉलेज मध्ये हिंदी विभाग व माउंटन एम्पायर टेक प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी यांच्यामध्ये समाजास करार संपन्न

कऱ्हाडः सद्गुरु गाडगे महाराज कॉलेज मध्ये हिंदी विभाग व माउंटन एम्पायर टेक प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी यांच्यामध्ये समाजास करार संपन्न
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‘सगाम’चा माऊंटन एम्पायर टेकसोबत सामंजस्य करार

कऱ्हाड, ता. १० ः येथील रयत शिक्षण संस्थेचे सद्‍गुरू गाडगे महाराज कॉलेजमधील हिंदी विभाग व माऊंटन एम्पायर टेक प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी यांच्यामध्ये सामंजस्य करार घडवून आला.
यावेळी कॉलेजचे प्राचार्य डॉ. चंद्रकांत खिलारे, उपप्राचार्य प्रा. डॉ. रामचंद्र बनबटे, शिक्षण संस्थेचे आजीव सदस्य प्रा. डॉ. ए. के. पाटील, हिंदी विभागाचे विभाग प्रमुख प्रा. डॉ. सचिन जाधव, माऊंटन एम्पायर टेक प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीचे प्रमुख ओंकार महाडिक, प्रा. गौतम बनसोडे, प्रा. डॉ. अजित लिपारे, प्रा. भीमाशंकर गायकवाड, प्रा. डॉ. भागवत देवकाते, प्रा. डॉ. दयानंद रांजणी, प्रा. किरण देशमुख, प्रा. कोमल कदम उपस्थित होते.
हा करार विद्यार्थ्यांना डिजिटल मार्केटिंगविषयी आवश्यक ज्ञान कौशल्य मार्केटिंग क्षेत्रात असणारी पदे व त्यांच्या वेगवेगळ्या जबाबदाऱ्या, डिजिटल युग, सोशल मीडिया, ऑनलाइन प्रचार-प्रसार, औद्योगिक क्षेत्रातील व्यावहारिक ज्ञानाची माहिती देखील मिळणार आहे, तसेच हा करार व्यावसायिक प्रशिक्षणासाठी व रोजगारासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरणार असल्याचे डॉ. सचिन जाधव यांनी सांगितले.
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