Pune Gun Firing Case : सहकारनगरमधील गोळीबार प्रकरण; अल्पवयीन मुलांना हाताशी धरून केला गोळीबार

पुणे - सहकारनगर परिसरात जीम व्यावसायिकावर गोळीबार केल्या प्रकरणात अटक आरोपीने अल्पवयीन मुलांना हाताशी धरून फिर्यादींवर गोळीबार केल्याची कबुली दिली आहे. घटनास्थळाच्या परिसरातील सीसीटीव्ही चित्रीकरणात आरोपी गोळीबार करताना दिसत आहेत, अशी माहिती तपास अधिकाऱ्यांनी न्यायालयात दिली आहे..आदित्य विष्णू थोपटे (वय २१) असे अटक आरोपीचे नाव आहे. या प्रकरणी तीन अल्पवयीन मुलांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. याबाबत जीम व्यावसायिक योगेश बानेकर (वय ३३) यांनी फिर्याद दिली आहे. बुधवारी (ता. १०) रात्री दहा वाजण्याच्या सुमारास सहकारनगर परिसरात ही घटना घडली..फिर्यादी हे सहकारनगर परिसरात फळे घेण्यासाठी थांबले होते. त्यावेळी आरोपी त्या ठिकाणी आले आणि फिर्यादींवर तीन वेळा गोळीबार केला. त्यातील एक गोळी फिर्यादींच्या डोक्याच्या पाठीमागे लागल्यानंतर जखमी अवस्थेत फिर्यादींनी तेथून पळ काढला.आरोपींनी ‘याला पळून जाऊ देऊ नका, याची विकेट टाकायची आहे, त्याला पकडा’ असे म्हणत फिर्यादींचा पाठलाग केला. त्यानंतर धारदार हत्याराने फिर्यादींच्या डोक्यावर वार करून त्यांना गंभीर जखमी केले, असे फिर्यादीत नमूद केले आहे..१७ जूनपर्यंत पोलिस कोठडी -या प्रकरणी थोपटे याला न्यायालयात हजर केले असता, गुन्हा नेमका कोणत्या उद्देशाने केला?, गुन्ह्यात वापरलेले धारदार शस्त्र, पिस्तूल तसेच गुन्हा करून पळून जाण्यासाठी वापरलेल्या दुचाकी गाड्या जप्त करायच्या आहेत..या गुन्ह्याचा कट त्यांनी कोठे रचला?, या कटामध्ये आणखी कोणाचा सहभाग आहे का?, गुन्ह्यातील हत्यारे कोणाकडून आणली? तसेच गुन्ह्याच्या सखोल तपासासाठी त्याला पोलीस कोठडी द्यावी, अशी मागणी सरकारी वकील अॅड. भाग्यश्री डागळे-संचेती यांनी केली. सरकारी पक्षाचा युक्तिवाद ग्राह्य धरत न्यायालयाने आरोपीला १७ जूनपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.