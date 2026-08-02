Sahyadri wildflowers tourism: सह्याद्रीत रानफुलांचा रंगोत्सव; बेशिस्त पर्यटनामुळे नाजूक परिसंस्थेला वाढता धोका

प्रज्वल रामटेकेपुणे : सह्याद्रीच्या डोंगररांगांवर पावसाने हिरवाईची चादर अंथरताच आता त्यावर रंगीबेरंगी रानफुलांची नक्षी उमटू लागली आहे. पुणे जिल्ह्यासह पश्चिम घाटातील घाटमाथे, पठारे आणि डोंगरउतारांवर पिवळी सोनकी, जांभळा तेरडा, पांढरी बटनफुले, निळी उट्रिक्युलरिया, स्मिथिया अशा असंख्य रानफुलांचा बहर पाहायला मिळत आहे. वर्षातील केवळ काही आठवड्यांसाठी खुलणाऱ्या या निसर्गसोहळ्याचा अनुभव घेण्यासाठी निसर्गप्रेमी, ट्रेकर्स आणि छायाचित्रकारांची पावले सह्याद्रीकडे वळत आहेत. मात्र निसर्गसौंदर्याचा आस्वाद घेतानाच रानफुलांच्या अधिवासाचे संवर्धन करण्याची गरज असल्याचे वनस्पतीशास्त्र अभ्यासकांनी स्पष्ट केले आहे..रानफुले ही मानवी हस्तक्षेपाशिवाय नैसर्गिकरीत्या उगवणारी वनस्पती संपदा आहे. पावसाळ्यातील विशिष्ट वातावरणातच त्यांचा बहर येतो आणि अवघ्या काही दिवसांत त्यांचे जीवनचक्र पूर्ण होते. जुलै ते सप्टेंबर हा काळ रानफुलांच्या बहराचा सर्वोच्च टप्पा मानला जातो. जागतिक जैवविविधतेच्या दृष्टीने अतिशय संवेदनशील आणि महत्त्वपूर्ण असलेल्या पश्चिम घाटात आढळणाऱ्या अनेक वनस्पती या केवळ याच भागात उगवतात; त्या जगात इतरत्र कुठेही आढळत नाहीत. या मोसमी रानफुलांवर मधमाशा, फुलपाखरे आणि परागीभवन करणारे विविध कीटक अवलंबून असतात. त्यामुळे ही रानफुले केवळ निसर्गाचे सौंदर्य वाढवत नाहीत, तर संपूर्ण अन्नसाखळी आणि परिसंस्थेचा मुख्य आधार आहेत, असेही तज्ज्ञांनी सांगितले आहे..गेल्या काही वर्षांत रानफुले पाहण्यासाठी पर्यटकांची गर्दी वाढू लागली आहे. मात्र, बेशिस्त पर्यटनामुळे या संवेदनशील अधिवासावर गंभीर ताण येत आहे. फुलांच्या गालिच्यांवरून चालणे, वाहने नेणे (ऑफरोडिंग), प्लास्टिक कचरा टाकणे आणि अति गर्दीमुळे अनेक दुर्मीळ वनस्पतींचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. त्यामुळे पर्यटकांनी निसर्ग पर्यटनाचे नियम पाळून जैवविविधतेचे रक्षण करावे, असे आवाहन तज्ज्ञांनी केले आहे..सह्याद्रीतील प्रमुख रानफुलेसोनकीस्मिथियातेरडाउट्रिक्युलरियाइरिओकॉलॉन (बटनफूल)ड्रोसेराकारवीविविध ऑर्किड्स.पुणे परिसरातील प्रमुख ठिकाणेताम्हिणी घाटभीमाशंकर अभयारण्यसिंहगडराजगडतोरणापानशेत परिसरलोणावळा परिसरकास पुष्पपठार (सातारा).पर्यटकांसाठी नियमावलीरानफुले तोडू नयेत.पर्यटनासाठी निश्चित केलेल्या पाऊलवाटेवरूनच चालावे.प्लास्टिक किंवा अन्य कोणताही कचरा निसर्गात टाकू नये.पठारांवर किंवा डोंगरउतारांवर वाहने नेणे (ऑफरोडिंग) पूर्णतः टाळावे.‘फोटो घ्या; फुले नाही’ या नियमाचे काटेकोर पालन करावे..‘‘रानफुले ही केवळ पर्यटनाचे आकर्षण नाहीत, तर पश्चिम घाटाच्या जैवविविधतेचा महत्त्वाचा पाया आहेत. शाश्वत पर्यटनाला प्रोत्साहन देतानाच या रानफुलांचे पर्यावरणीय मूल्य जपणे तितकेच आवश्यक आहे. मधमाशा, फुलपाखरे आणि विविध कीटक प्रजाती परागीभवनासाठी या मोसमी रानफुलांवर अवलंबून असतात. त्यामुळे रानफुलांचा बहर हा केवळ निसर्गसौंदर्याचा आविष्कार नसून संपूर्ण परिसंस्थेच्या साखळीतील एक महत्त्वाचा दुवा आहे. या अधिवासाचे संवर्धन करणे ही काळाची गरज आहे.’’- डॉ. सचिन पुणेकर, वनस्पती शास्त्रज्ञ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.