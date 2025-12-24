Sahyadri Trekkers : सह्याद्रीतील लिंगाणा सुळक्यावर ३२ जणांची साहसपूर्ण चढाई; आंतरराष्ट्रीय पर्वत दिन उत्साहात साजरा!

कात्रज : आंतरराष्ट्रीय पर्वत दिनानिमीत्त सह्याद्री ट्रेकर्सतर्फे महाराष्ट्रातील अतिशय खडतर समजल्या जाणाऱ्या लिंगाणा सुळक्यावर यशस्वी चढाई करण्यात आली. ट्रेकर्सनी जेमिनिड उल्का वर्षावाचा आनंद मोहरी पठारावर अनुभवून बोराटा नाळीतून खाली उतरण्याची वाट धरली. अवघड व खडी चढाई असल्यामुळे सेफ्टीला प्रथम प्राधान्य देत हेल्मेट, हार्नेस, रोपसह क्लाइंबिंगचे सर्व आवश्यक साहित्य वापरून ३२ जणांच्या तुकडीने लिंगाणा सुळक्यावर यशस्वी चढाई केली..सर्व क्लायंबर्सनी सकाळी निसर्गदेवतेची व सह्याद्रीची पूजा करून, छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नामस्मरण करत चढाईस सुरुवात केली. पहिल्या टप्प्यापर्यंत पोहोचेपर्यंत सर्व क्लायंबर्सना चढाई तंत्राची तोंडओळख झाली. गुहेच्या वर पोहोचल्यानंतर खरा क्लाइंबिंगचा थरार सुरू झाला. प्रत्येक ठिकाणी सेफ्टीची अत्यंत काटेकोर व्यवस्था करण्यात आली होती, त्यामुळे सर्व क्लायंबर्स सुरक्षितपणे वर चढत गेले. दुपारपर्यंत सर्व क्लायंबर्स शिखरावर पोहोचले आणि दुर्गदुर्गेश्वर रायगडाचे भव्य दर्शन घेतले. सुळक्याच्या सर्वोच्च ठिकाणाहून रायगडाला वंदन करून आंतरराष्ट्रीय पर्वत दिन साजरा करण्यात आला..Pune Fraud : पुण्यात पतसंस्थेत ठेवीदारांच्या पैशांचा गैरवापर; शाखा व्यवस्थापकावर गुन्हा दाखल!.सह्याद्रीतील जैवविविधतेचा सन्मान राखत, गडावर कुठेही कचरा न करता सर्व ट्रेकर्स सुखरूपपणे मोहरी पठारावर परतले. सह्याद्रीतील अशा खडतर मोहिमा पार केल्याने आपल्या शारीरिक क्षमतेची खरी कसोटी लागते, तसेच स्वतःमधील चिकाटी आणि निर्णयक्षमता अधिक मजबूत होते. हा महत्त्वाचा धडा आंतरराष्ट्रीय पर्वत दिनाच्या निमित्ताने सर्वांनी अनुभवला. या मोहिमेचे आयोजन सह्याद्री ट्रेकर्सचे प्रशांत साळुंखे, अनिल भेसके तसेच जिद्दी माऊंटेनिअरिंगचे अरविंद नेवले यांनी केले होते. त्यांच्या नियोजनामुळे ही मोहीम यशस्वीरीत्या पार पडली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.