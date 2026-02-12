Ambegaon News : शिरदाळे येथील गावच्या तळ्यात मासे पकडताना साहेबराव केदारी यांचा पाण्यात बुडून मृत्यू

पारगाव : शिरदाळे ता. आंबेगाव येथील गावच्या सार्वजनिक तळ्यात मासेमारी करण्यासाठी उतरलेल्या साहेबराव गजानन केदारी (वय ४८ वर्ष ) रा. पहाडदरा ता. आंबेगाव यांचा पाण्यात बुडून मृत्यू झाला आहे..आज गुरुवारी साहेबराव गजानन केदारी हे शिरदाळे येथील गावतळ्यात मासे पकडण्यासाठी गेले होते. त्यांना पोहताही येत होते. दुपारी एक वाजण्याच्या सुमारास ते तळ्याच्या पाण्यात उतरले तळ्याच्या मध्यभागी गेल्यावर ते अचानक बुडू लागले त्यांचा मित्र पंढरीनाथ भालेराव हा तळ्याच्या काठावर होता त्याने आरडाओरडा केल्यावर परिसरातील नागरिक धाऊन आले परंतु तो पर्यंत साहेबराव केदारी बुडाले होते. घटनेची माहिती समजताच पारगाव कारखाना पोलीस ठाण्याचे पोलीस उपनिरीक्षक भाऊसाहेब लोकरे हे पोलीस पथकासह घटनास्थळी पोहचले. .Kolhapur Police : तरुणीवर हल्ला प्रकरण, हत्यारे घेऊन दहशत माजवणाऱ्या टोळक्याची ‘मस्ती जिरवली’; कोल्हापूर पोलिसांची कारवाई.तसेच गावातील उपसरपंच बिपीन चौधरी,माजी उपसरपंच मयूर सरडे ,गणेश तांबे, हनुमंत तांबे, पोलीस पाटील कल्पना चौधरी ,निलेश भालेराव, गणपत भंडारकर घटनास्थळी पोहचले त्याच बरोबर रुग्णवाहिका चालक संदीप घुले, प्रवीण दिलीप चव्हाण ( स्थानिक मच्छिमार , पारगाव ) , साहेबराव शिवाजी केदारी, कैलास पडवळ, सचिन तांबे, विलास पडवळ यांनी पाण्यात गळ टाकून शोधण्याच्या प्रयत्न केला सायंकाळी चार वाजण्याच्या सुमारास साहेबराव केदारी यांचा मृतदेह हाती लागला. साहेबराव केदारी यांच्या मागे आई, वडील, पत्नी , एक मुलगा व एक विवाहित मुलगी असा परिवार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.