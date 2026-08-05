पुणे

साईसमर्थ पतसंस्थेचे बारामतीत उद्‌घाटन

साईसमर्थ पतसंस्थेचे बारामतीत उद्‌घाटन
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बारामती, ता. ५ : नागरिक, शेतकरी, महिला, युवा उद्योजक आणि व्यावसायिकांना विश्वासार्ह आर्थिक सेवा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने बारामतीत साईसमर्थ को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड या पतसंस्थेचे उद्‌घाटन नुकतेच उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या हस्ते करण्यात आले.

उद्‌घाटन प्रसंगी सारिका भरणे, नगराध्यक्ष सचिन सातव, तालुकाध्यक्ष संदीप बांदल, शहराध्यक्ष किरण इंगळे, अविनाश घोलप, सुभाष सोमाणी, पृथ्वीराज घोलप, नगरसेविका सुजाता मलगुंडे, नगरसेवक प्रवीण माने, जयसिंग देशमुख, भारत मोकाशी, डॉ. राकेश मेहता, नीलेश टिळेकर, प्रशांत काटे, प्रशांत सातव यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
संस्थेमार्फत सभासदांना ठेवींवर वार्षिक दहा टक्के व्याजदर देण्यात येणार आहे. तसेच सोनेतारण कर्ज ११.७५ टक्के व्याजदराने उपलब्ध होणार असून, तारण कर्ज, वैयक्तिक कर्ज तसेच इतर विविध वित्तीय सुविधांचाही लाभ सभासदांना मिळणार आहे.
पारदर्शक व्यवहार, तत्पर सेवा आणि सभासदांचा विश्वास या तत्त्वांवर संस्थेची वाटचाल राहील, असा विश्वास संस्थेचे अध्यक्ष विनोद थोरात यांनी व्यक्त केला.
संस्थेचे सचिव अमोल घोलप यांनी प्रास्ताविक केले. अनिल रूपनवर यांनी सूत्रसंचालन केले.


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