पुणे

बोधेगाव -''साई सिध्देश'' मध्ये अल्पवयीन मुलीशी गैरवर्तनाचा आरोप

बोधेगाव -''साई सिध्देश'' मध्ये अल्पवयीन मुलीशी गैरवर्तनाचा आरोप
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अल्पवयीन मुलीशी गैरवर्तन

चौघांविरुद्ध ‘पोक्सो’सह विविध कलमांन्वये गुन्हा

बोधेगाव, ता. १० ः येथील ‘साई सिद्धेश’च्या निवासी होस्टेलमध्ये राहणाऱ्या अल्पवयीन विद्यार्थिनीशी गैरवर्तन केल्याचा आरोप समोर आला आहे. मुलीच्या कुटुंबीयांनी जाब विचारल्यानंतर तिच्या वडिलांना शिवीगाळ करून मारहाण केल्याचेही फिर्यादीत म्हटले आहे. याप्रकरणी वडिलांच्या फिर्यादीवरून चौघांविरुद्ध ‘पोक्सो‘सह विविध कलमांन्वये शेवगाव पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

कुशाबा पलाटे, प्रतीक पलाटे, पीयूष पलाटे व प्रणव पलाटे यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिस निरीक्षक मोहन बोरसे यांच्या मार्गदर्शनाखाली बोधेगाव पोलिस दूरक्षेत्राचे पोलिस उपनिरीक्षक बाजीराव सानप तपास करीत आहेत.

फिर्यादीची नऊ वर्षीय मुलगी १ जूनपासून बोधेगाव येथील ‘साई सिद्धेश’च्या निवासी होस्टेलमध्ये राहत असून, एका विद्यालयात सहावीचे शिक्षण घेत आहे. ८ ऑगस्ट रोजी मुलीने शिक्षकांच्या मोबाईलवरून वडिलांशी संपर्क साधून भेटण्यासाठी बोलावले. त्यानंतर वडील होस्टेलमध्ये गेले. मुलीने वडिलांना होस्टेलमध्ये घडलेला प्रकार सांगितला. वडील, आई, आजोबा व नातेवाईक होस्टेलमध्ये गेले. तेथे जाब विचारला असता फिर्यादीला मारहाण केल्याचे फिर्यादीत नमूद आहे.

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संबंधित प्रकरणात पंचनामा करण्यात आला आहे. फरार आरोपींना शोधण्यासाठी पथके रवाना करण्यात आली आहेत.
— मोहन बोरसे, पोलिस निरीक्षक, शेवगाव

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