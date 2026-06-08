पुणे

Sakal Auto Expo 2026 : ‘सकाळ ऑटो एक्स्पो’ १३ व १४ जूनला; वाहनांचे विविध पर्याय एकाच ठिकाणी होणार उपलब्ध

वाहन खरेदीचा विचार करणाऱ्या नागरिकांसाठी तसेच ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील नव्या घडामोडी जाणून घेऊ इच्छिणाऱ्यांसाठी ‘सकाळ माध्यम समूहा’च्या वतीने १३ व १४ जूनला ‘सकाळ ऑटो एक्स्पो’चे आयोजन.
Sakal-Auto-Expo 2026

Sakal-Auto-Expo 2026

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - वाहन खरेदीचा विचार करणाऱ्या नागरिकांसाठी तसेच ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील नव्या घडामोडी जाणून घेऊ इच्छिणाऱ्यांसाठी ‘सकाळ माध्यम समूहा’च्या वतीने १३ व १४ जूनला ‘सकाळ ऑटो एक्स्पो’चे आयोजन करण्यात आले आहे. कर्वेनगरमधील डी.पी. रस्त्यावर असलेल्या पंडित फार्म्समध्ये होणारा हा एक्स्पो सकाळी १० ते रात्री ८ वाजेपर्यंत सर्वांसाठी खुला राहणार आहे.

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