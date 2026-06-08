Sakal Auto Expo 2026 : ‘सकाळ ऑटो एक्स्पो’ १३ व १४ जूनला; वाहनांचे विविध पर्याय एकाच ठिकाणी होणार उपलब्ध

पुणे - वाहन खरेदीचा विचार करणाऱ्या नागरिकांसाठी तसेच ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील नव्या घडामोडी जाणून घेऊ इच्छिणाऱ्यांसाठी ‘सकाळ माध्यम समूहा’च्या वतीने १३ व १४ जूनला ‘सकाळ ऑटो एक्स्पो’चे आयोजन करण्यात आले आहे. कर्वेनगरमधील डी.पी. रस्त्यावर असलेल्या पंडित फार्म्समध्ये होणारा हा एक्स्पो सकाळी १० ते रात्री ८ वाजेपर्यंत सर्वांसाठी खुला राहणार आहे..वाहन खरेदीची प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि माहितीपूर्ण व्हावी, या उद्देशाने आयोजित करण्यात आलेल्या या एक्स्पोमध्ये ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील अनेक नामांकित ब्रँड्स सहभागी होणार आहेत. दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांच्या विविध मॉडेल्सची माहिती, त्यांची वैशिष्ट्ये, किंमत, तांत्रिक बाबी आणि उपलब्ध ऑफर्स यांची माहिती नागरिकांना एकाच ठिकाणी मिळणार आहे.त्यामुळे वाहन खरेदीसाठी वेगवेगळ्या शोरूमना भेट देण्याची गरज कमी होणार असून ग्राहकांना विविध पर्यायांची तुलना करता येणार आहे. वाहन निवडताना कोणत्या बाबींचा विचार करावा, इलेक्ट्रिक आणि पारंपरिक वाहनांमधील फरक, देखभाल खर्च, वित्तपुरवठा पर्याय अशा विविध विषयांवर तज्ज्ञांकडून मार्गदर्शन केले जाणार आहे..याशिवाय, सहभागी वितरकांकडून वाहनांच्या टेस्ट ड्राईव्हची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्यामुळे ग्राहकांना प्रत्यक्ष वाहन चालवून त्याची कामगिरी, आरामदायीपणा आणि वैशिष्ट्यांचा अनुभव घेता येणार आहे.‘ईव्ही’ची माहितीही मिळणार -ईव्हीच्या वाढत्या लोकप्रियतेच्या पार्श्वभूमीवर विविध ई-वाहनांची माहिती आणि अनुभव घेण्याची ही उत्तम संधी ठरणार आहे. ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील नव्या ट्रेंड्स, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि ग्राहकांसाठी उपलब्ध असलेल्या पर्यायांची माहिती देणारा हा एक्स्पो वाहनप्रेमी, संभाव्य ग्राहक आणि उद्योग क्षेत्राशी संबंधित व्यक्तींसाठी उपयुक्त व्यासपीठ ठरेल..एक्स्पोची वैशिष्ट्ये -- नामांकित दुचाकी व चारचाकी वाहन ब्रँड्सचा सहभाग- एकाच ठिकाणी विविध वाहन मॉडेल्सची माहिती- संभाव्य ग्राहकांसाठी तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन- ईव्ही आणि नव्या तंत्रज्ञानाची ओळख- वाहनांच्या वैशिष्ट्यांची तुलना करण्याची संधी- विविध वाहन वितरकांकडून टेस्ट ड्राईव्ह सुविधा.सकाळ ऑटो एक्स्पोबाबत -कधी - १३ व १४ जून २०२६कुठे - पंडित फार्म्स, डी.पी. रोड, कर्वेनगरवेळ - सकाळी १०.०० ते रात्री ८.००प्रवेश - सर्व नागरिकांसाठी खुला.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.