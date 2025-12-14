पुणे

Pune Marathon: महिलांची वाढती संख्या स्पृहणीय; फ्रेझर, ‘सकाळ’ आयोजित बजाज पुणे मॅरेथॉनचा केला गौरव

Pune Marathon Sees Rise in Women Participation: ‘सकाळ’ आयोजित बजाज पुणे मॅरेथॉनमध्ये यंदा महिलांचा सहभाग ३१ टक्क्यांनी वाढला आहे. दिग्गज धावपटू शेली ॲन फ्रेझर यांनी या मॅरेथॉनचे कौतुक केले.
Pune Marathon

Pune Marathon

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : ‘सकाळ’ आयोजित बजाज पुणे मॅरेथॉन तंदुरुस्तीचा मंत्र अधिक वृद्धिंगत करणारी आहे, तसेच यंदाच्या शर्यतीत महिलांची संख्या ३१ टक्क्यांनी वाढली आहे. इतके महत्त्व या स्पर्धेला आहे, असे मत स्पर्धेची ब्रँड ॲम्बेसेडर आणि दिग्गज धावपटू शेली ॲन फ्रेझर हिने व्यक्त केले.

pune
sports
women
Sakal
Marathon

