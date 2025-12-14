Pune Marathon: महिलांची वाढती संख्या स्पृहणीय; फ्रेझर, ‘सकाळ’ आयोजित बजाज पुणे मॅरेथॉनचा केला गौरव

पुणे : ‘सकाळ’ आयोजित बजाज पुणे मॅरेथॉन तंदुरुस्तीचा मंत्र अधिक वृद्धिंगत करणारी आहे, तसेच यंदाच्या शर्यतीत महिलांची संख्या ३१ टक्क्यांनी वाढली आहे. इतके महत्त्व या स्पर्धेला आहे, असे मत स्पर्धेची ब्रँड ॲम्बेसेडर आणि दिग्गज धावपटू शेली ॲन फ्रेझर हिने व्यक्त केले..पुणेकरांसाठी प्रतिष्ठेच्या असलेल्या या शर्यतीचे सहावे पर्व रविवारी (ता. १४) होत आहे. जमैकाच्या शेली फ्रेझरसह अमेरिकन धावपटू नोह लाइन्स हे ब्रँड ॲम्बेसेडर आहेत..शंभर मीटर शर्यतीचा विचार केला जातो तेव्हा वेगाला महत्त्व दिले जात असते; परंतु मॅरेथॉनबाबत बोलले जाते तेव्हा दमसास अत्यंत महत्त्वाची असते, त्यानुसार प्रत्येकाला तयारी करावी लागते आणि अशा मॅरेथॉनमधूनच तंदुरुस्तीचा मूलमंत्र दिला जातो. भारतीयांमध्ये याची जनजागृती झालेली आहे, असे फ्रेझरने सांगितले..मी स्वतः कॅरेबियन ॲथलीट आहे, त्यामुळे मला याचे महत्त्व अधिक आहेत. देशाकडून खेळण्याची मिळणारी संधी आणि त्यातून देशाचे नाव उज्ज्वल करण्याची प्रेरणा सर्वाधिक आहे. या पुणे मॅरेथॉनची ब्रँड ॲम्बेसेडर होण्याची मिळालेली संधी माझ्यासाठी गौरवाची आहे, असे फ्रेझरने नमूद केले..या स्पर्धेच्या निमित्ताने मी प्रथमच भारतात आले आहे आणि येथे आल्यावर महिला धावपटूंची वाढलेली संख्या पाहून आनंद झाला, असे सांगून फ्रेझर पुढे म्हणाली, मला भारतात अनेकदा निमंत्रित करण्यात आले; परंतु तसा योग आला नव्हता. यंदा महिलांची संख्या ३१ टक्कांनी वाढली असल्याची मला माहिती देण्यात आली. महिलांसाठी तयार करण्यात आलेल्या अशा वातावरणामुळे हा फरक पडल्याचे फ्रेझरने सांगितले..Bajaj Pune Marathon : ‘बजाज पुणे मॅरेथॉन’चे काउंटडाउन सुरू; ‘सकाळ’ आयोजित स्पर्धा उद्या रंगणार.फ्रेझरप्रमाणे नोह लाइन्सही प्रथमच भारतात आला आहे. या स्पर्धेसाठी मला भारतात यायचे आहे, हे निश्चित झाल्यावर माझे भारतातील फॉलोअर्स वाढले इतका मोठा प्रतिसाद सोशल मीडियावर मिळत असेल तर प्रत्यक्ष ट्रॅकवर किती पाठिंबा मिळेल, हे मला स्फूर्ती देणारे आहे, असे तो म्हणाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.