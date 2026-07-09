Loni Kalbhor News : 'सकाळ' इफेक्ट! पालखी तळावरील कचरा हटला; ओढ्याच्या पुलांवर बसले भक्कम लोखंडी संरक्षक पाईप

लोणी काळभोर - दै. सकाळने १ जुलै रोजी 'लोणी काळभोर येथे पालखी तळावर कचरा' या मथळ्याखाली वृत्त प्रकाशित करून पालखी तळावरील अस्वच्छता आणि वारकऱ्यांच्या सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न ऐरणीवर आणला होता. या वृत्ताची प्रशासनाने तातडीने दखल घेत पालखी तळावरील कचरा हटविण्यात आला असून, ओढ्यावरील पुलांवर पूर्वीच्या धोकादायक जाळ्यांऐवजी भक्कम लोखंडी पाईप बसविण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू करण्यात आले आहे. त्यामुळे पालखी सोहळ्यापूर्वी संभाव्य अपघाताचा मोठा धोका टळल्याने वारकरी आणि ग्रामस्थांनी समाधान व्यक्त केले आहे..पालखी तळालगतच्या ओढ्यावरील पुलांवर सुरक्षेसाठी बसविण्यात आलेल्या जाळ्या मागील वर्षीच्या पुरात वाहून गेल्या होत्या. त्यानंतर त्या पुन्हा बसविण्यात आल्या नव्हत्या. संत तुकाराम महाराज पालखी सोहळा शनिवार (११ जुलै) रोजी पुणे सोडल्यानंतर ग्रामीण भागातील पहिल्या मुक्कामासाठी लोणी काळभोर येथे येणार असल्याने हजारो वारकऱ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला होता. पुलावर संरक्षण व्यवस्था नसल्यामुळे अपघात अथवा चेंगराचेंगरीची शक्यता व्यक्त केली जात होती. सकाळने हा मुद्दा ठळकपणे मांडल्यानंतर संबंधित यंत्रणा खडबडून जागी झाली आणि पुलांवर लोखंडी पाईप बसविण्याचे काम हाती घेण्यात आले..मात्र, पालखी मार्गावरील सर्वच प्रश्न अद्याप सुटलेले नाहीत. महामार्ग आणि सेवा रस्त्यादरम्यान अनेक ठिकाणी संरक्षण जाळ्या तुटलेल्या अवस्थेत आहेत. तसेच कवडीपाट टोलनाका ते उरुळी कांचन या दरम्यान महामार्गाच्या दोन्ही बाजूंना काटेरी झुडपे, मातीचे ढीग आणि गेल्या काही दिवसांच्या पावसामुळे साचलेला चिखल कायम आहे. अनेक ठिकाणी पाणी साचल्याने त्यामध्ये अपघातग्रस्त वाहनांच्या फुटलेल्या काचा आणि खडीचे तुकडे पडले असून, याचा मोठा त्रास पालखीतील वारकऱ्यांना होण्याची शक्यता आहे..पालखी आगमनासाठी आता अवघे काही तास उरले असताना उर्वरित साफसफाई व सुरक्षा उपाययोजना केव्हा पूर्ण होणार, याकडे वारकरी, ग्रामस्थ आणि नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.दरम्यान, यासंदर्भात एमएसआयडीसीचे अधिकारी ओमप्रकाश निला यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला; मात्र त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.