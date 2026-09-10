पुणे - ‘सकाळ माध्यम समूहा’च्या ‘सकाळ’ या मराठी दैनिकाला रंगीत छपाईसाठीचा आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील ‘वॅन इफ्रा पुरस्कार’ ३४ व्या ‘इंडियन प्रिंटर समीट’मध्ये प्रदान करण्यात आला. ‘सकाळ’ समूहाच्या पुणे व कोल्हापूर आवृत्यांचा या निमित्ताने गौरव करण्यात आला. पुणे येथे पार पडलेल्या सोहळ्यामध्ये ‘सकाळ’च्या प्रतिनिधींनी हा सन्मान स्वीकारला..‘वॅन इफ्रा’चे दक्षिण आशियाचे व्यवस्थापकीय संचालक मगदूम मोहंमद यांच्या हस्ते ‘सकाळ’चा गौरव करण्यात आला. जगभरातून १७ वृत्तपत्रांनी या स्पर्धेत सहभाग घेतला होता. त्यात भारतातील नऊ वृत्तपत्रांचा समावेश आहे..जागतिक पातळीवर गुणवत्तेचे निर्धारण करण्यासाठी वत्तृपत्रांना सल्ला व सेवा देण्यासाठी ‘वॅन इफ्रा’ संस्थेची १९६१ मध्ये स्थापना करण्यात आली. छपाईच्या गुणवत्तेचे मानांकन करण्यासाठी १९९४ पासून इफ्राच्यावतीने आंतरराष्ट्रीय ‘कलर क्वालिटी क्लब’च्या माध्यमातून दर दोन वर्षांनी ही स्पर्धा घेण्यात येते. ‘इंटरनॅशनल कलर क्वालिटी क्लब’ स्पर्धा मे २०२६ मध्ये आयोजित करण्यात आली होती..या स्पर्धेत ‘सकाळ’च्या पुणे व कोल्हापूर आवृत्यांना रंगीत छपाईतील गुणवत्तेसाठी या पुरस्काराने गौरवण्यात आले. ‘सकाळ’च्या पुणे आवृत्तीला सहाव्यांदा तसेच कोल्हापूर आवृत्तीला तिसऱ्यांदा हा पुरस्कार मिळाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.