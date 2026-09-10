पुणे

Wan Ifra Award : ‘सकाळ’ला छपाईचा आंतरराष्ट्रीय सन्मान; वॅन इफ्रा ‘इंटरनॅशनल कलर क्वालिटी क्‍लब २०२६-२८’ पुरस्कारांचे वितरण

‘सकाळ माध्यम समूहा’च्या ‘सकाळ’ या मराठी दैनिकाला रंगीत छपाईसाठीचा आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील ‘वॅन इफ्रा पुरस्कार’ ३४ व्या ‘इंडियन प्रिंटर समीट’मध्ये प्रदान करण्यात आला.
wan ifra award sakal media group

wan ifra award sakal media group

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सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - ‘सकाळ माध्यम समूहा’च्या ‘सकाळ’ या मराठी दैनिकाला रंगीत छपाईसाठीचा आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील ‘वॅन इफ्रा पुरस्कार’ ३४ व्या ‘इंडियन प्रिंटर समीट’मध्ये प्रदान करण्यात आला. ‘सकाळ’ समूहाच्या पुणे व कोल्हापूर आवृत्यांचा या निमित्ताने गौरव करण्यात आला. पुणे येथे पार पडलेल्या सोहळ्यामध्ये ‘सकाळ’च्या प्रतिनिधींनी हा सन्मान स्वीकारला.

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