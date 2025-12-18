Sakal Drawing Competition : ‘सकाळ एनआयई-चित्रकला’ स्पर्धा १८ जानेवारीला

पुणे - विद्यार्थ्यांच्या कल्पकतेला आणि भावनांना रंग देणारी, गेली चार दशके सातत्याने सुरू असलेली आणि विद्यार्थ्यांना चित्रकलेच्या माध्यमातून मुक्तपणे व्यक्त होण्यासाठी हक्काचे व्यासपीठ देणारी ‘सकाळ एनआयई-चित्रकला’ स्पर्धा यंदा १८ जानेवारीला आयोजित केली आहे..‘सकाळ माध्यम समूहा’तर्फे १९८५ पासून गेल्या चार दशकांहून अधिक काळ चित्रकला स्पर्धा विद्यार्थ्यांसाठी सातत्याने आयोजित केली जात आहे. महाराष्ट्र व गोवा राज्यातील विविध स्पर्धा केंद्रांवर एकाच दिवशी आणि एकाच वेळी स्पर्धा होते. २०१८ मध्ये झालेल्या स्पर्धेत विद्यार्थ्यांनी मोठा सहभाग नोंदविला होता. या लक्षणीय सहभागाची दखल ‘एशिया बुक ऑफ रेकॉर्ड्स’ आणि ‘इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड्स’ या जागतिक स्तरावरील प्रमाणित संस्थांनी घेतली आहे..स्पर्धेचे स्वरूप1) स्पर्धेसाठी कोणतेही प्रवेश शुल्क नाही, सहभागासाठी वयाचे बंधन नाही.2) शालेय विद्यार्थ्यांची स्पर्धा (इयत्ता पहिली ते दहावी) आयोजित केंद्रावर प्रत्यक्ष (ऑफलाइन) होईल.3) महाविद्यालयीन विद्यार्थी, पालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी स्पर्धा ऑनलाइन स्वरूपात असेल.4) कोणत्याही गटासाठी रंगसाहित्याच्या विशिष्ट माध्यमांचे बंधन नाही, चित्र कोणत्याही रंग साहित्याने रंगवू शकता..स्पर्धेत प्रत्यक्ष (ऑफलाइन) सहभागी होणाऱ्या शालेय विद्यार्थ्यांना चित्र काढण्यासाठी ‘सकाळ’तर्फे कागद दिला जाईल. स्पर्धेचे नियम, ऑफलाइन स्पर्धा केंद्रांचे तपशील, महाविद्यालयीन विद्यार्थी, पालक व ज्येष्ठ नागरिकांसाठीच्या ऑनलाइन स्पर्धेबाबतची माहिती ‘सकाळ’मधून वेळोवेळी प्रसिद्ध करण्यात येईल.....असे व्हा सहभागीस्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंकवर नोंदणी करावी.लिंक : chitrakala.sakalnie.inअधिक माहितीसाठी : ९८८१५९८८१५. .शालेय विद्यार्थ्यांसाठी स्पर्धेचे गट व वेळ (ऑफलाइन स्पर्धा)‘अ’ गट - पहिली व दुसरी‘ब’ गट - तिसरी व चौथीवेळ : सकाळी ११ ते १२.३०‘क’ गट - पाचवी ते सातवी‘ड’ गट - आठवी ते दहावीवेळ : सकाळी ९ ते १० .ऑनलाइन स्पर्धा :‘इ’ गट - सर्व प्रकारच्या विद्याशाखेतील महाविद्यालयीन विद्यार्थी‘फ’ गट - पालक व ज्येष्ठ नागरिकवेळ : स्पर्धेच्या दिवशी सकाळी ९ ते सायं ७ या वेळेत चित्र वेबसाईटवर अपलोड करता येईल. .दिव्यांग विद्यार्थ्यांना सहभागाची संधीराज्यभरातील प्रमुख शहरांतील आश्रम शाळांमधील विद्यार्थी, आदिवासी एकात्मिक प्रकल्प संचालित आश्रम शाळा, स्वयंसेवी संस्थांद्वारे संचालित वसतिगृहांमधील विद्यार्थी व विशेष आणि दिव्यांग शाळांमधील विद्यार्थीसुद्धा स्पर्धेत सहभागी होऊ शकतात. स्पर्धेसाठी प्रमुख शहरांतील आश्रम शाळा व विशेष आणि दिव्यांग शाळांचे मुख्याध्यापक व शिक्षकांनी ८६०५०१७३६६ या क्रमांकावर व rahul.garad@esakal.com या ईमेल आयडीवर संपर्क साधावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.