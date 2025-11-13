पुणे

Suhana Swasthyam 2025 : संतसाहित्याचा 'अमृतानुभव' पुण्यात; 'सुहाना स्वास्थ्यम्' महोत्सवात विशेष कार्यक्रम

'Amrutanubhav': A Tribute to Saints : 'सकाळ' प्रस्तुत 'सुहाना स्वास्थ्यम्' महोत्सवांतर्गत, संत ज्ञानेश्वरांच्या ७५०व्या जन्मोत्सवानिमित्त बालगंधर्व रंगमंदिरात ५ डिसेंबर रोजी श्रीरंग गोडबोले लिखित-दिग्दर्शित 'अमृतानुभव' हा संतसाहित्य व आधुनिक भक्तीगीतांचा मिलाफ असलेला विशेष कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे.
पुणे : ‘मनाचें जें चंचळपण। तें आवरुनि करावें ध्यान।।’ अशा शब्दांत ध्यानाचे महत्त्व समजवणारे संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज; तर ‘आहे तैसा चि बरा। परि नाही नाही ते करा।।’, अशा शब्दांत समाधानाची महती सांगणारे जगद्गुरू तुकाराम महाराज. संतांनी आपल्या साहित्यातून जीवनातील अनेक पैलूंवर मौलिक भाष्य केले आहे. या शिकवणीचा ‘अमृतानुभव’ घेण्याची संधी रसिकांना मिळणार आहे.

