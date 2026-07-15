पुणे

आम्ही वाचतो सकाळ

आम्ही वाचतो सकाळ
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''सकाळ''चा मी नियमित वाचक आहे. ''सकाळ''मधील राजकीय, सामाजिक विषयांवरील बातम्या आशयपूर्ण आणि विश्वासार्ह असतात. रविवारच्या पुरवणीतील लेख आवर्जून वाचतो. ''सकाळ''ने बातम्यांची विश्वासार्हता आजही कायम राखली आहे. वाचनाची आवड निर्माण करून पुढील पिढी घडविण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य ''सकाळ'' आणि ''एनआयई''च्या माध्यमातून होत आहे.
- प्रमोद तम्मनवार
संस्थापक अध्यक्ष, संस्कार परिवार

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