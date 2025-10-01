Sakal Relief Fund : ‘सकाळ रिलीफ फंडा’ला दानशूरांच्या मदतीचा ओघ

पुणे - पूरग्रस्तांसाठी तीन लाख रुपयांचा मदतीचा धनादेश पुण्यातील श्री मुकुंद भवन ट्रस्टतर्फे कार्यकारी विश्वस्त पुरुषोत्तम लोहिया यांनी ‘सकाळ रिलीफ फंडा’कडे ‘सकाळ’चे मुख्य कार्यपालन अधिकारी महेंद्र पिसाळ व ‘सकाळ रिलीफ फंडा’चे समिती सदस्य डॉ. शैलेश गुजर यांच्याकडे सुपूर्त केला. या वेळी आदित्य लोहिया, प्रदीप जैन व मदन जैन उपस्थित होते..मराठवाडा व पश्चिम महाराष्ट्रातील सोलापूरसह राज्यातील प्रभावित जिल्ह्यांतील पूरग्रस्तांसाठी सकाळ रिलीफ फंडाकडे राज्यभरातून मदतीचा ओघ सुरू आहे. त्याला व्यक्तिगत देणगीदार व संस्थांचा मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. नैसर्गिक व मानवनिर्मित आपत्तीच्या वेळी आपद्ग्रस्तांच्या मदतीसाठी धावून जाण्याची परंपरा सकाळ रिलीफ फंडाने कायम ठेवत राज्यातील पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी समाजाला मदतीचे आवाहन केले आहे.....यांनी केली सढळ हातांनी मदतव्यक्ती व संस्थांनी केलेली मदत (रुपयांमध्ये)1) प्रतिभा सुरडकर यांनी एक लाख रुपयांची मदत केली.2) मंगला जोशी व समीर-अमर तुपे यांनी प्रत्येकी २५ हजार रुपयांची मदत केली.११ हजार रुपयांची मदतनलिनी चौधरी, डॉ. रफिक मोकाशी व चंद्रकांत गाढवे.१० हजार रुपयांची मदतआदिनाथ चव्हाण, कविता खरवंदीकर, सुरेश खैरे व सुनीता पानसरे यांनी १० हजारांची तर विनायक पोरे यांनी १५ हजारांची मदत केली..पाच हजार रुपयांची मदतविनायक केळकर, सुषमा देसाई, महेंद्रसिंग जगताप, संजय काळभोर, नरेंद्र काळे, अजिंक्य गवळी, योगेश ढोके, डॉ. बी. एम. शेटकर, माया राजपूत, प्रशांत परब, सुभाष सुर्वे, चंद्रकांत उमटे व विद्या घोले यांनी पाच हजार रुपयांची मदत केली, तर मनोहर देसले यांनी ५०५१ रुपयांची मदत केली. अरविंद खंडेश्वर यांनी तीन हजार रुपयांची व संजय पारखे यांनी चार हजार रुपयांची मदत केली..दोन हजार रुपयांची मदतदीपक जगताप व मुरलीधर शहा यांनी प्रत्येकी २,५०० रुपयांची मदत केली, तर सागर डोंबळे यांनी २,२२२ रुपयांची मदत केली. चंद्रकांत हिवरकर, नीलेश कोंडे व शरद घाटे यांनी प्रत्येकी २,१०० रुपयांची मदत केली. याशिवाय निवृत्ती मते, भालचंद्र जगताप, चित्तरंजन देव, प्रल्हाद देशपांडे, प्रकाश जाधव, दीपक भाकरे, राजेश रसाळ, ए. बी. खळे, सोनल गळवे, वसंत बोपर्डीकर, प्रमोद दुर्गुळे व दीपाली भोसले यांनी दोन हजार रुपयांची मदत केली..एक हजार रुपयांची मदतराजेंद्र देशपांडे यांनी १,५०० रुपये, सचिन क्षीरसागर यांनी १,२०० रुपये तर योगेश देशमुख व रमाकांत भंडारे यांनी प्रत्येकी ११०० रुपयांची मदत केली. हर्षकुमार शेटिया यांनी १०११ रुपयांची मदत केली. याशिवाय प्रमोद दामा, राजकुमार शिर्के, दिलीप जगताप, संजय बाबर, जयंत लष्करे, स्मिता फडतरे, नीलेश सायकर, गोविंद घडलिंगे, संजय ननावरे, सचिन शेळके, हारून मुलाणी, नागेश्वर परजणे, विजय गिलबिते, शांताराम जाधव, संजय पोळ, सुषमा नलावडे, अभय वैद्य, दत्तात्रेय कुलकर्णी, उमा पाटील, किशोर कुलकर्णी, जयसिंग शिंदे, हनुमंत अवाळे, प्रकाश कळमकर, सागर राऊत, प्रसाद राजगोळकर, बाळाराम दाबणे व मोहन शेलार यांनी प्रत्येकी एक हजार रुपयांची मदत केली..५०० रुपयांची मदतदत्तात्रेय आरोटे व सुमंत वैद्य यांनी प्रत्येकी ५५१ रुपये, निमा शेटे यांनी ५११ रुपये तर विजय लंबे, अशोक बेल्हेकर व संकेत मयेकर यांनी प्रत्येकी ५०० रुपयांची मदत केली.मदतीचे आवाहन...राज्यातील पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी समाजातील दानशूरांना सकाळ रिलीफ फंडाने मदतीचे आवाहन केले आहे..मदत करण्यासाठी....1) IDBI BankName : Sakal Relief FundA/C No: 45910010013026IFSC: IBKL0000459Branch : Laxmi Road, Pune..या खात्यावर देणगीची रक्कम ऑनलाइन पद्धतीने बँक ट्रान्स्फर करून देऊ शकता. किंवा सोबत दिलेला क्यूआरकोड स्कॅन करून गुगल व ‘फोन पे’वरून देणगी पाठवू शकता. देणगी बँक खात्यात ट्रान्स्फर केल्यानंतर ८६०५०१७३६६ या व्हाट्सअॅप नंबरवर ट्रान्झॅक्शन तपशील पाठवावेत..2) मदतीचे धनादेश ‘सकाळ रिलीफ फंड’ या नावाने दैनिक ‘सकाळ’च्या कार्यालयात ११ ते ५ या वेळेत स्वीकारले जातील.(‘सकाळ रिलीफ फंड’साठीच्या देणग्या प्राप्तिकर कायद्याच्या ८० जी कलमांतर्गत प्राप्तिकर सवलतीस पात्र आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.