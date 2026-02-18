Pune News: सकाळ + स्टडीरूमच्या ‘ग्रेट भेट’ उपक्रमातून विद्यार्थ्यांना प्रशासकीय सेवांचा दिशादर्शक संवाद

पुणे : सकाळ माध्यम समूह आणि ज्ञानदीप अकॅडमी यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित ‘सकाळ + स्टडीरूम ग्रेट भेट’ हा विशेष मार्गदर्शनपर कार्यक्रम अलाईड युनिव्हर्सिटी, माळुंजी येथील सेमिनार हॉलमध्ये उत्साहात पार पडला. प्रशासकीय सेवा व स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी अधिकाऱ्यांशी थेट संवाद साधण्याची ही एक सुवर्णसंधी ठरली..Chhatrapati Sambhajinagar: चाळीस प्रवाशांचे दहा तास हाल! नागपूर-मुंबई बस हर्सूल टोलजवळ बंद, महिला-मुले रात्रभर थंडीत कुडकुडले...कार्यक्रमाची सुरुवात मान्यवरांच्या हस्ते दीपप्रज्वलनाने झाली. सकाळ प्लस स्टडीरूम या उपक्रमाची माहिती देताना, हा महाराष्ट्रातील पहिला स्पर्धा परीक्षा-केंद्रित डिजिटल ई-पेपर असून UPSC व MPSC च्या बदलत्या वर्णनात्मक परीक्षा पद्धतीचा विचार करून विद्यार्थ्यांना दर्जेदार अभ्याससाहित्य मराठी भाषेत उपलब्ध करून देण्याचा त्याचा उद्देश असल्याचे नमूद करण्यात आले..या प्रसंगी श्री. मुकुंद होन (लेबर ऑफिसर, पुणे), ॲड. महेश शिंदे (संस्थापक, ज्ञानदीप अकॅडमी), ॲड. वैभव खुपसे (वरिष्ठ प्राध्यापक, ज्ञानदीप अकॅडमी), चेतन लिम्हण (YIN – सकाळ माध्यम समूह) तसेच डॉ. सोहन चितलांगे (कुलगुरू, अलाईड युनिव्हर्सिटी) हे मान्यवर उपस्थित होते..श्री. मुकुंद होन यांनी प्रशासकीय सेवेतील प्रत्यक्ष अनुभव, जबाबदाऱ्या आणि संधी याविषयी मार्गदर्शन केले. ॲड. महेश शिंदे यांनी स्पर्धा परीक्षांचा सध्याचा कल, अभ्यासाची अचूक रणनीती आणि सातत्याचे महत्त्व विशद केले. ॲड. वैभव खुपसे यांनी वर्णनात्मक उत्तरलेखन, विषयांचे आकलन आणि व्यावहारिक दृष्टिकोन यावर मार्गदर्शन केले..Interfaith love Story: कॉलेज जीवनात अडकले ‘प्रेमाच्या बेडीत’; जाती-धर्माच्या चौकटीपलीकडचे प्रेम, फिरदोस-मेहवश यांची प्रेमकहाणी!.यानंतर झालेल्या प्रश्नोत्तर सत्रात विद्यार्थ्यांनी अभ्यास, नियोजन, अपयशावर मात आणि करिअरविषयक विविध प्रश्न विचारले. मान्यवरांनी सखोल व स्पष्ट उत्तरे देत विद्यार्थ्यांच्या शंकांचे निरसन केले.कार्यक्रमाच्या समारोपप्रसंगी मार्गदर्शक, आयोजक संस्था तसेच अलार्ड युनिव्हर्सिटी प्रशासनाचे आभार मानण्यात आले. या उपक्रमामुळे विद्यार्थ्यांना प्रशासकीय सेवेकडे वाटचाल करण्यासाठी स्पष्ट दिशा व नवी प्रेरणा मिळाल्याची भावना उपस्थित विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.