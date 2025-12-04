पुणे

Suhana Swasthyam 2025 : पुणेकरांसाठी मोठी पर्वणी! सुनिधी चौहान, श्री एम यांच्यासह दिग्गजांची उपस्थिती; 'सकाळ'च्या 'स्वास्थ्यम्'ची उद्यापासून नांदी

Suhana Swasthyam Festival : 'सकाळ' प्रस्तुत 'सुहाना स्वास्थ्यम्' महोत्सव शुक्रवार (ता. ५) पासून सुरू होत असून, सलग तीन दिवस या महोत्सवात 'अमृतानुभव', सुनिधी चौहान कॉन्सर्ट आणि नामवंत वक्त्यांची सत्रे आयोजित करण्यात आली आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : जीवनाच्या प्रत्येक पैलूला स्पर्श करणारा स्वास्थ्यजागर अर्थात ‘सकाळ’ प्रस्तुत ‘सुहाना स्वास्थ्यम्’ या महोत्सवाची शुक्रवारपासून (ता. ५) नांदी होत आहे. सकाळ माध्यम समूहातर्फे समाजाच्या समग्र कल्याणाच्या उद्देशातून आयोजित या आगळ्यावेगळ्या महोत्सवाला सलग चौथ्या वर्षी पुणेकरांनी भरघोस प्रतिसाद दिला आहे. यंदा हा महोत्सव अधिक व्यापक झाला असून, सलग तीन दिवस पुण्यात विविध ठिकाणी या महोत्सवातील दर्जेदार कार्यक्रमांची पर्वणी मिळणार आहे.

