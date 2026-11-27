पुणे - आनंदी, निरोगी आणि संतुलित आयुष्यासाठी सर्वाधिक उपयुक्त व मार्गदर्शक ठरलेल्या ‘सकाळ प्रस्तुत- सुहाना स्वास्थ्यम्’ या बहुचर्चित उपक्रमाचे पाचवे पर्व चार ते सहा डिसेंबरदरम्यान म्हात्रे पुलाजवळील डीपी रस्त्यावरील पंडित फार्ममध्ये होणार आहे. त्यामध्ये अनेक प्रख्यात तज्ज्ञ मार्गदर्शन करणार आहेत. या तीनदिवसीय उपक्रमातील मार्गदर्शन सत्रे सर्वांसाठी खुली आहेत..‘स्वास्थ्यम्’मधील विविध कार्यक्रमांना गेल्या वर्षी सुमारे २५ हजारांहून अधिक नागरिकांनी हजेरी लावली होती. या उपक्रमाचे मुख्य प्रायोजक ‘सुहाना मसाले’ व को-पॉवर्ड बाय प्रायोजक विश्वकर्मा विद्यापीठ आहेत. याशिवाय मे. बी. जी. चितळे डेअरी, केसरी टूर्स आणि कॉटनकिंग हे सहयोगी प्रायोजक असून, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्टनर विजय सेल्स, ज्वेलरी पार्टनर कल्याण ज्वेलर्स आणि एथिनिक पार्टनर रामराज कॉटन आहेत..‘स्वास्थ्यम’च्या मागील चार पर्वांमध्ये अनुक्रमे गुरू श्री एम, कुमार विश्वास, शिल्पा शेट्टी, माधुरी दीक्षित-नेने, आचार्य बाळकृष्ण, उस्ताद रशीद खान, रितेश-जेनेलिया, यास्मिन कराचीवाला, सीमा आनंद, लेफ्टनंट जनरल (निवृत्त) विनोद जी. खंदारे, अक्षत गुप्ता, रचना रानडे, हंसाजी योगेंद्र, गौरांग दास आदी विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञ मार्गदर्शकांनी व सेलिब्रेटींनी सहभागी होऊन मार्गदर्शन केले होते. यंदा ‘स्वास्थ्यम’च्या पाचव्या पर्वातील मार्गदर्शन सत्रांचे वेळापत्रक व इतर तपशील लवकरच प्रसिद्ध करण्यात येतील..यंदाच्या पर्वातील प्रमुख मार्गदर्शक१. डॉ. पुरुषोत्तम राजिमवाले‘विश्व फाउंडेशन’तर्फे अध्यक्ष डॉ. पुरुषोत्तम राजिमवाले यांच्या मार्गदर्शनाखाली पंडित फार्म येथे अग्निहोत्र यज्ञ केला जाणार आहे. सूर्योदयाच्या आणि सूर्यास्ताच्या वेळी केली जाणारी सूर्याची उपासना म्हणजे अग्निहोत्र. अग्निहोत्र हा दैनंदिन केला जाणारा एक यज्ञ आहे. सूर्योदय व सूर्यास्तावेळी घरामधील वातावरण पवित्र करण्यासाठी अग्निहोत्र यज्ञ केला जातो. अग्निहोत्र यज्ञास ‘अग्नी चिकित्सा’ असेही म्हणतात. ही एक प्राचीन वैदिक पद्धत आहे.यामध्ये पवित्र अग्नीत तांदूळ आणि गाईच्या तुपाची आहुती देऊन वैदिक मंत्रांचे पठण केले जाते. निसर्गाशी जवळीक साधता येते, मनःशांती मिळविण्यास मदत होते आणि शरीर, मन व आत्मा यांच्यात संतुलन राखण्यास मदत होते. आयुर्वेदानुसार अग्निहोत्रामुळे अनेक व्याधींना आळा बसून आरोग्य वाढीला लागते. सामूहिक अग्निहोत्र यज्ञात नागरिकांना सहभागी होता येणार आहे..२. ‘गोष्ट इथे संपत नाही’पुण्यातील सारंग मांडके आणि सारंग भोईरकर हे मराठा साम्राज्याच्या इतिहासातील शौर्य, धैर्य आणि रणनीतीवर आधारित ‘गोष्ट इथे संपत नाही’ या लोकप्रिय मराठी कथाकथन कार्यक्रमाचे सादरकर्ते आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे जीवन आणि त्यांचा वारसा आपल्याला आव्हानांचा सामना कसा करावा आणि योग्य निर्णय कसे घ्यावेत, याबाबत साक्षर करतो. ‘स्वास्थ्यम’च्या माध्यमातून ‘संकट हीच खरी कसोटी ः शिवचरित्रातील धैर्य, संयम आणि निर्णयक्षमता’ या विषयावर आधारित सारंग भोईरकर आणि सारंग मांडके रंजक कथाकथनाद्वारे विचार मांडणार आहेत..३. डॉ. पवन अग्रवालडॉ. पवन अग्रवाल हे जगप्रसिद्ध मुंबईच्या डबेवाल्यांची थक्क करणारी यशोगाथा मांडण्यासाठी ओळखले जातात. याशिवाय डॉ. अग्रवाल ‘कमलाबाई एज्युकेशनल अँड चॅरिटेबल ट्रस्ट’चे संस्थापक अध्यक्ष आणि ख्यातनाम व्यवस्थापनतज्ज्ञ आणि प्रेरणादायी वक्ते आहेत. डॉ. अग्रवाल हे कॉर्पोरेट क्षेत्रासाठी आवश्यक असणाऱ्या ‘यशाचे मानवी सूत्र : नेतृत्व, सांघिक कार्य (टीमवर्क) आणि विश्वास’ याविषयी मार्गदर्शन करणार आहेत..४. सीमा लोखंडवालासीमा लोखंडवाला या एक संगणक अभियंता आणि वन्यजीव संवर्धन शास्त्रज्ञ असून, त्यांनी प्रामुख्याने आशियाई हत्तींच्या संवर्धनासाठी आणि मानव-हत्ती संघर्ष टाळण्यासाठी ध्वनी तंत्रज्ञानाचा वापर केला आहे. विज्ञान, ध्वनिशास्त्र आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या मदतीने आशियाई हत्तींच्या विश्वाचा अभ्यास करून भारतातील मानव-हत्ती संघर्ष कमी करण्यासाठी त्यांनी काम केले आहे. हत्तींचे आवाज वन्यजीव संरक्षणाचे नवीन मार्ग कसे दाखवू शकतात, मानव आणि हत्ती यांच्यात सुसंवाद कसा निर्माण होऊ शकतो आणि तंत्रज्ञान आणि निसर्ग यांचा अचूक मेळ घालून जीवन कसे आनंददायी आणि सुखकर करता येईल, याविषयी सीमा लोखंडवाला मार्गदर्शन करणार आहेत..‘स्वास्थ्यम्’विषयी...कधी - चार ते सहा डिसेंबर, २०२६कुठे - पंडित फार्म, कर्वेनगर, पुणे‘सकाळ प्रस्तुत सुहाना स्वास्थ्यम्’ उपक्रमातील वरील सर्व मोफत मार्गदर्शन सत्रांमध्ये सहभागी होण्यासाठी आणि नावनोंदणीसाठी सोबत दिलेला क्यूआर कोड स्कॅन करून नोंदणी करावी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.