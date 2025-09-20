पुणे

Nanasaheb Parulekar Jayanti : समाजातील देवदूतांचा आज सन्मान, डॉ. नानासाहेब परुळेकर जयंती; माणुसकीचे दर्शन घडविणारी व्यक्तिमत्त्वे

Pune Heroes : प्रेरणादायक माणुसकी जपणाऱ्या पुण्याच्या खऱ्या नायकांचा ‘सकाळ’तर्फे सन्मान; परुळेकर जयंतीनिमित्त सदानंद दाते यांचे व्याख्यानही आयोजित.
Nanasaheb Parulekar Jayanti

Nanasaheb Parulekar Jayanti

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : शेततळ्यात पोरं बुडताना दिसताच जिवाची पर्वा न करता थेट तळ्यात उडी मारणारे सूरज मचाले...भररस्त्यात वाहतूक नियंत्रण करताना ‘पीएमपी’ बसचालकाला हृदयविकाराचा झटका आल्याचे लक्षात येताच क्षणाचाही विलंब न करता त्याला सीपीआर देणारे आणि वैद्यकीय मदत करणारे पोलिस कर्मचारी रोमेश ढावरे आणि अर्चना निमगिरे....तर आपल्या कुटुंबातील विवाहाचा स्वागत समारंभ तात्पुरता थांबवून दुसऱ्या कुटुंबातील मुलीचा विवाह सोहळा तितक्याच जल्लोषात करणारे निवृत्त पोलिस निरीक्षक फारुख काझी अशा खऱ्या अर्थाने माणुसकीचे दर्शन घडविणाऱ्या देवदूतांचा ‘सकाळ’च्या वतीने शनिवारी (ता. २०) सन्मान करण्यात येणार आहे.

pune
Sakal
Event
nana parulekar

Marathi News Esakal
www.esakal.com