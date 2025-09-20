Nanasaheb Parulekar Jayanti : समाजातील देवदूतांचा आज सन्मान, डॉ. नानासाहेब परुळेकर जयंती; माणुसकीचे दर्शन घडविणारी व्यक्तिमत्त्वे

पुणे : शेततळ्यात पोरं बुडताना दिसताच जिवाची पर्वा न करता थेट तळ्यात उडी मारणारे सूरज मचाले...भररस्त्यात वाहतूक नियंत्रण करताना ‘पीएमपी’ बसचालकाला हृदयविकाराचा झटका आल्याचे लक्षात येताच क्षणाचाही विलंब न करता त्याला सीपीआर देणारे आणि वैद्यकीय मदत करणारे पोलिस कर्मचारी रोमेश ढावरे आणि अर्चना निमगिरे....तर आपल्या कुटुंबातील विवाहाचा स्वागत समारंभ तात्पुरता थांबवून दुसऱ्या कुटुंबातील मुलीचा विवाह सोहळा तितक्याच जल्लोषात करणारे निवृत्त पोलिस निरीक्षक फारुख काझी अशा खऱ्या अर्थाने माणुसकीचे दर्शन घडविणाऱ्या देवदूतांचा ‘सकाळ’च्या वतीने शनिवारी (ता. २०) सन्मान करण्यात येणार आहे..‘सकाळ’चे संस्थापक-संपादक डॉ. नानासाहेब परुळेकर यांच्या १२८ व्या जयंतीनिमित्त माणुसकीची जपवणूक करणाऱ्या या मान्यवरांचा विशेष सत्कार करण्यात येणार आहे. डॉ. परुळेकर यांच्या जयंतीनिमित्त राष्ट्रीय तपास संस्थेचे (एनआयए) महासंचालक सदानंद दाते यांचे ‘अंतर्गत सुरक्षा : भारतासमोरील आव्हाने आणि उपाय’ विषयावर व्याख्यान होणार आहे. हा कार्यक्रम बालगंधर्व रंगमंदिरात सायंकाळी साडेपाच वाजता होईल..Pune News : सदानंद दाते यांचे आज व्याख्यान; डॉ. नानासाहेब परुळेकर जयंतीनिमित्त आयोजन .पाच मुलांचे प्राण वाचविणारे सूरज मचालेशिरूर तालुक्यातील इनामगावातील शेततळ्यात पाच पोरे पोहण्यासाठी गेली होती. परंतु, पाण्याच्या खोलीचा अंदाज न आल्याने आणि काही मुलांना पोहता येत नसल्याने ही मुले पाण्यात बुडू लागली. त्या वेळी इमानगावचे उपसरपंच सूरज मचाले हे त्या शेततळ्याशेजारी असलेल्या आपल्या बोअरवेलची मोटर बंद करण्यासाठी गेले होते. परिसरात मुलांचा आवाज येत असल्याचे लक्षात आल्याने त्यांनी शेततळ्याकडे धाव घेतली आणि आपल्या जिवाची पर्वा न करता शेततळ्यात उडी घेऊन बुडणाऱ्या पाच अल्पवयीन मुलांचे प्राण वाचविले..बसचालकाला ‘सीपीआर’ देणारे ढावरे, निमगिरेकाही महिन्यांपूर्वी लक्ष्मी रस्त्यावरील बेलबाग चौकात पीएमपी बसचालक अनिल अंबुरे यांना बस चालवितानाच हृदयविकाराचा झटका आला. चौकात वाहतूक नियोजन करणाऱ्या वाहतूक विभागातील पोलिस कर्मचारी रोमेश ढावरे आणि अर्चना निमगिरे यांनी तत्परतेने बसचालकाला सीपीआर दिला. त्यामुळे बसचालक थोडे शुद्धीवर आले आणि त्यानंतर त्यांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यांच्या तत्परतेने अंबुरे यांचे प्राण वाचले..माणुसकी दाखविणारे फारुख काझीवानवडीतील कवडे कुटुंबातील मुलीचा लग्नसोहळा लॉनमध्ये सुरू असतानाच जोरदार पाऊस आला आणि संपूर्ण लॉन जलमय झाला. पावसाने लॉनवरील संपूर्ण मंडप, सजावट, जेवण याचे नुकसान झाल्याने कवडे कुटुंब हतबल झाले. परंतु, त्या लॉनच्या बाजूलाच असणाऱ्या हॉलमध्ये काझी कुटुंबातील जोडप्याचा विवाह स्वागत सोहळा सुरू होता. दरम्यान, निवृत्त पोलिस निरीक्षक फारुख काझी यांच्या परिस्थिती लक्षात आली आणि त्यांनी कुटुंबातील विवाहाचा स्वागत सोहळा तात्पुरता थांबवून कवडे कुटुंबातील मुलीचे लग्न त्यांच्या हॉलमध्ये होऊ दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.