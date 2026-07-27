Sakal Tourism Expo: पुण्यात ‘सकाळ टुरिझम एक्स्पो २०२६’ : पर्यटन सेवा-उत्पादनांना थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचविण्याची सुवर्णसंधी

पुणे : पर्यटन क्षेत्रातील उद्योजक, ट्रॅव्हल एजन्सी आणि पर्यटनाशी संबंधित विविध व्यावसायिकांना आपल्या व्यवसायाचा विस्तार करण्यासाठी ‘सकाळ माध्यम समूहा’तर्फे 'सकाळ टुरिझम एक्स्पो २०२६' आयोजित करण्यात आला आहे. २१, २२ आणि २३ ऑगस्ट २०२६ या कालावधीत पुण्यातील जंगली महाराज रस्त्यावरील हॉटेल सेंट्रल पार्क येथे हे प्रदर्शन होणार असून, त्यासाठी अधिकृत स्टॉल बुकिंगला सुरुवात झाली आहे. पर्यटन क्षेत्रातील विविध सेवा आणि उत्पादने थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी तसेच नव्या व्यावसायिक संधी निर्माण करण्यासाठी हे प्रदर्शन प्रभावी व्यासपीठ ठरणार आहे..दिवाळी आणि आगामी पर्यटन हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित करण्यात येत असलेल्या या प्रदर्शनात हजारो पर्यटक आणि ट्रॅव्हल प्लॅनिंग करणारे ग्राहक भेट देण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे आगामी ट्रॅव्हल पॅकेजेस, पर्यटन सेवा, हॉटेल्स, रिसॉर्ट्स, क्रूझ सेवा आणि इतर पर्यटनविषयक उपक्रमांचे प्रभावी सादरीकरण करण्याची संधी सहभागी संस्थांना मिळणार आहे. ग्राहकांशी प्रत्यक्ष संवाद साधून विश्वास निर्माण करण्याबरोबरच व्यवसायवृद्धीसाठी आवश्यक असलेले नेटवर्किंगही येथे करता येणार आहे..मर्यादित स्टॉल्स ःप्रदर्शनासाठी स्टॉल्सची संख्या मर्यादित असल्याने बुकिंग प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य या तत्त्वावर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे इच्छुक पर्यटन व्यावसायिकांनी आपला स्टॉल लवकरात लवकर निश्चित करण्याचे आवाहन आयोजकांनी केले आहे..प्रदर्शन व स्टॉल बुकिंगची वैशिष्ट्य़ेथेट ग्राहकांशी संपर्क : पर्यटनासाठी उत्सुक असलेल्या आणि ट्रॅव्हल प्लॅनिंग करणाऱ्या हजारो अभ्यागतांची उपस्थितीव्यावसायिक नेटवर्किंग : टूर ऑपरेटर्स, हॉटेल्स, रिसॉर्ट्स, क्रूझ कंपन्या आणि पर्यटन मंडळांशी थेट संपर्क व व्यवसाय वाढीची संधीसकाळ माध्यम समूहाची साथ : 'सकाळ'च्या विविध प्लॅटफॉर्म्सवरून मिळणारे दमदार पब्लिसिटी आणि ब्रँडिंगचे कवचमुख्य ठिकाण : पुण्यातील मध्यवर्ती व मध्यवर्ती कनेक्टिव्हिटी असलेले हॉटेल सेंट्रल पार्क.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.