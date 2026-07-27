पुणे

Sakal Tourism Expo: पुण्यात ‘सकाळ टुरिझम एक्स्पो २०२६’ : पर्यटन सेवा-उत्पादनांना थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचविण्याची सुवर्णसंधी

पर्यटन उद्योजक, ट्रॅव्हल एजन्सी, हॉटेल्स व रिसॉर्ट्ससाठी थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्याचे, ब्रँडिंग व नेटवर्किंगचे प्रभावी व्यासपीठ
Sakal Tourism Expo

Sakal Tourism Expo

sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : पर्यटन क्षेत्रातील उद्योजक, ट्रॅव्हल एजन्सी आणि पर्यटनाशी संबंधित विविध व्यावसायिकांना आपल्या व्यवसायाचा विस्तार करण्यासाठी ‘सकाळ माध्यम समूहा’तर्फे 'सकाळ टुरिझम एक्स्पो २०२६' आयोजित करण्यात आला आहे. २१, २२ आणि २३ ऑगस्ट २०२६ या कालावधीत पुण्यातील जंगली महाराज रस्त्यावरील हॉटेल सेंट्रल पार्क येथे हे प्रदर्शन होणार असून, त्यासाठी अधिकृत स्टॉल बुकिंगला सुरुवात झाली आहे. पर्यटन क्षेत्रातील विविध सेवा आणि उत्पादने थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी तसेच नव्या व्यावसायिक संधी निर्माण करण्यासाठी हे प्रदर्शन प्रभावी व्यासपीठ ठरणार आहे.

Loading content, please wait...
Sakal
Export
Sakal Impact
sakal edu expo
export hub
Tourism
Tourism impact near borders
tourism infrastructure Maharashtra
export documentation requirements