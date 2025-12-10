Sakal Vastu Plotting Expo : प्लॉट गुंतवणूकदारांसाठी आकर्षक पर्याय; पन्नासपेक्षा अधिक प्रकल्प उपलब्ध

पुणे - प्लॉट गुंतवणुकीविषयी वाढता कल आणि भविष्यातील मूल्यवृद्धी लक्षात घेता आता अनेक गुंतवणूकदार प्लॉटिंगकडे आकर्षित होत आहेत. या गुंतवणुकीसाठी योग्य पर्याय, पारदर्शक व्यवहार आणि विश्वसनीय विकसकांची थेट माहिती एकाच ठिकाणी मिळावी यासाठी ‘सकाळ माध्यम समूहा’तर्फे ‘सकाळ वास्तू प्लॉटिंग एक्स्पो’चे आयोजन करण्यात आले आहे..हे दोनदिवसीय प्रदर्शन येत्या शनिवार आणि रविवारी (ता. १३ व १४ डिसेंबर) कर्वे रस्त्यावरील सोनल हॉलमध्ये भरविण्यात येणार असून, सकाळी १० ते रात्री ८ या वेळेत सर्वांसाठी खुले असेल. या एक्स्पोमध्ये २० हून अधिक नामांकित विकसकांचे ५० पेक्षा जास्त प्रकल्प गुंतवणुकीसाठी उपलब्ध असतील..निसर्गरम्य ठिकाणी सेकंड होम, व्यावसायिक उपयोगासाठी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स उभारणी किंवा दीर्घकालीन परताव्याच्या दृष्टीने प्लॉट खरेदी, अशा विविध पर्यायांची माहिती या ठिकाणी गुंतवणूकदारांना मिळणार आहे..सकाळ वास्तू प्लॉटिंग एक्स्पोकधी : १३ व १४ डिसेंबरकुठे : सोनल हॉल, कर्वे रस्ता, पुणेवेळ : सकाळी १० ते रात्री ८अधिक माहितीसाठी संपर्क : मंदार - ९६८९८८६६३०.कागदपत्रांची व प्रकल्पांची खात्रीशीर माहितीएक्स्पोमध्ये वादमुक्त प्लॉट्स, एन.ए. प्रक्रिया पूर्ण असलेले प्रकल्प, सेकंड होमसाठी लागणाऱ्या सोयीसुविधा, तसेच क्लिअर टायटल असलेल्या जमिनींबाबत सविस्तर मार्गदर्शन दिले जाणार आहे. योग्य प्रकल्प निवडताना गुंतवणूकदारांना होणारा संभ्रम दूर करण्यासाठी हा उपक्रम उपयुक्त आणि माहितीपूर्ण ठरणार आहे..पारदर्शक व सुरक्षित गुंतवणुकीसाठी मार्गदर्शनगुंतवणूकदारांना इच्छित लोकेशन, बजेट, सुविधा, शहरापासूनचे अंतर, तसेच त्या ठिकाणचे निसर्गसौंदर्य आणि बांधकामाच्या संधींबाबत विकसकांच्या प्रतिनिधींकडून थेट माहिती मिळेल. त्यामुळे व्यवहार अधिक पारदर्शक आणि विश्वासार्ह ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.