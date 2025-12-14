पुणे

Sakal Vastu: प्लॉटिंगमध्ये गुंतवणुकीचे अनेक पर्याय; ‘सकाळ वास्तू प्लॉटिंग एक्स्पो’ला पहिल्याच दिवशी मोठा प्रतिसाद

Strong Opening Response to Sakal Vastu Plotting Expo: प्लॉटिंगमध्ये गुंतवणुकीसाठी अनेक पर्याय एका ठिकाणी. ‘सकाळ वास्तू प्लॉटिंग एक्स्पो’ला पहिल्याच दिवशी मोठा प्रतिसाद.
Sakal Vastu

Sakal Vastu

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : प्लॉटिंगमध्ये गुंतवणुकीसाठी अनेक योग्य पर्याय आणि गुंतवणूकदारांना एकाच ठिकाणी सर्व माहिती मिळावी, म्हणून ‘सकाळ माध्यम समूहा’तर्फे आयोजित ‘सकाळ वास्तू प्लॉटिंग एक्स्पो’ शनिवारपासून सुरू झाला.

Loading content, please wait...
pune
Sakal
property
Investment Opportunities

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com