Sakal Vastu: प्लॉटिंगमध्ये गुंतवणुकीचे अनेक पर्याय; ‘सकाळ वास्तू प्लॉटिंग एक्स्पो’ला पहिल्याच दिवशी मोठा प्रतिसाद

पुणे : प्लॉटिंगमध्ये गुंतवणुकीसाठी अनेक योग्य पर्याय आणि गुंतवणूकदारांना एकाच ठिकाणी सर्व माहिती मिळावी, म्हणून ‘सकाळ माध्यम समूहा’तर्फे आयोजित ‘सकाळ वास्तू प्लॉटिंग एक्स्पो’ शनिवारपासून सुरू झाला..अप्पर पोलिस आयुक्त संजय पाटील यांच्या हस्ते एक्स्पोचे उद्घाटन करण्यात आले. पहिल्याच दिवशी एक्स्पोला नागरिकांचा मोठा प्रतिसाद मिळाला. रविवारी (ता. १४) एक्स्पोचा समारोप होणार आहे. ‘स्टारगेज प्रॉपर्टीज’च्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपाली देशमुख, ‘जी. जे. स्पेसेस’चे संस्थापक-अध्यक्ष गणेश जाधव आणि ‘कोस्टल ड्रीम्स’चे अध्यक्ष उमेश चव्हाण यावेळी उपस्थित होते. रविवारी सकाळी १० ते रात्री आठदरम्यान एक्स्पो सर्वांसाठी खुला आहे..Latest Marathi News Live Update: देश-विदेशासह राज्यात दिवसभरात काय घडलं? वाचा एका क्लिकवर.चांगला परतावा आणि निसर्गाच्या सानिध्यात राहण्याची वाढलेली आवड, यामुळे सध्या प्लॉट गुंतवणुकीकडे गुंतवणूकदारांचा वाढता कल दिसून येत आहे. भविष्यातील मूल्यवृद्धी, सेकंड होम उभारणी किंवा व्यावसायिक प्रकल्पाच्या दृष्टीने जमिनीमध्ये गुंतवणूक हा सुरक्षित पर्याय ठरत आहे. एक्स्पोमध्ये २० हून अधिक विश्वासार्ह विकसकांचे ५० पेक्षा जास्त प्लॉटिंग प्रकल्प गुंतवणुकीसाठी उपलब्ध आहेत. निसर्गरम्य ठिकाणी सेकंड होम, व्यावसायिक वापरासाठी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स किंवा भविष्यातील परताव्यासाठी जमीन खरेदी, अशा विविध पर्यायांची माहिती येथे मिळत आहे. अनिकेत मोरे यांनी सूत्रसंचालन केले..‘सकाळ’च्या एक्स्पोमध्ये सहभागी होण्याची संधी मिळाली, याबद्दल धन्यवाद! चॅनल पार्टनर आणि डीएसए होम लोन कन्सल्टंट म्हणून आम्ही उपस्थित राहिलो. त्यामुळे ग्राहकांना थेट मार्गदर्शन मिळाले, त्यांचे स्वप्नगृहाचे मार्ग सुलभ झाले. ग्राहकांच्या उत्साहपूर्ण प्रतिसादाने आम्ही प्रेरित झालो. एक्स्पोमध्ये आमची उपस्थिती बांधकाम क्षेत्रातील विश्वास आणि संधी वाढवणारी ठरली.- गणेश जाधव, संस्थापक-अध्यक्ष, जी. जे. स्पेसेस.प्लॉटिंगच्या माध्यमातून गुंतवणूक करणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. या सर्वांना त्यांची गुंतवणुकीबाबत असलेल्या प्रश्नांची उत्तरे येथे मिळणार आहेत. एक्स्पोमध्ये नामांकित व्यावसायिक सहभागी झाल्याने अनेकांच्या सेकंड होमचे, प्लॉटिंगचे किंवा जमीन खरेदी करण्याचे स्वप्न सत्यात उतरणार आहे. मध्यमवर्गीयांनाही प्लॉटिंगमध्ये जागा घेता यावी, यासाठी ‘सकाळ’ने एक चांगला पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे.- प्रिया पवार, संचालिका, स्टारगेज प्रॉपर्टीज.प्लॉटिंग क्षेत्रात पारदर्शकता आणि विश्वास हे अत्यंत महत्त्वाचे घटक आहेत. ग्राहक योग्य निर्णय घेऊ शकतील, यासाठी माहितीपूर्ण व्यासपीठाची गरज असते. ‘सकाळ’ने आयोजित केलेला एक्स्पो त्या दृष्टीने अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे. एकाच ठिकाणी विविध नामांकित प्रकल्पांची माहिती मिळाल्याने गुंतवणूकदारांचा वेळ आणि मेहनत वाचणार आहे. विशेषतः पहिल्यांदा गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी एक्स्पो मार्गदर्शक ठरेल.- अभिषेक पवार आणि कृणाल गाडिया, रायझिंग स्पेस.प्लॉटिंग आणि जमीन खरेदीबाबतच्या अनेक शंका दूर झाल्या. वेगवेगळ्या प्रकल्पांची तुलना करता आली आणि कायदेशीर बाबींबाबतही स्पष्ट माहिती मिळाली. विश्वासार्ह माध्यम असलेल्या ‘सकाळ’ने हा उपक्रम आयोजित केल्यामुळे निर्णय घेताना अधिक आत्मविश्वास वाटत आहे. भविष्यासाठी सुरक्षित गुंतवणूक करण्याची योग्य संधी एक्स्पोमुळे मिळाली आहे.- नेहा कुलकर्णी, गृहिणी.Sakal Vastu Plotting Expo : प्लॉट गुंतवणूकदारांसाठी आकर्षक पर्याय; पन्नासपेक्षा अधिक प्रकल्प उपलब्ध.‘सकाळ’ हा विश्वासार्हतेचा ब्रँड आहे. माध्यम म्हणून समाजप्रबोधनाचे काम करताना ‘सकाळ’ने प्लॉटिंगमध्ये इच्छुक असलेल्यांना एक चांगले व्यासपीठ एक्स्पोच्या माध्यमातून उपलब्ध केले आहे. नोकरी लागल्यानंतर किंवा पुण्यात स्थायिक होण्यासाठी घर किंवा प्लॉट घेण्याकडे भर असतो. ही वास्तू घेताना विश्वासाचे माध्यम आवश्यक असते. अशा सर्वांच्या मदतीला ‘सकाळ’ धावून आले आहे. या निमित्ताने गुंतवणूकदारांना चांगला प्लॉट मिळेल. एक्स्पोचा अनेकांना फायदा होणार आहे.- संजय पाटील, अप्पर पोलिस आयुक्तपुण्यात स्थायिक होण्यासाठी प्लॉट घेण्याचा विचार अनेक दिवसांपासून होता. मात्र, योग्य माहिती आणि विश्वासार्ह व्यासपीठ मिळत नव्हते. एक्स्पोमुळे एकाच ठिकाणी नामांकित बांधकाम व्यावसायिकांशी थेट संवाद साधता आला. बजेटनुसार पर्याय उपलब्ध झाल्याने निर्णय घेणे सोपे झाले आहे. अशा उपक्रमांमुळे सर्वसामान्य ग्राहकांना मोठा फायदा होतो.- अजित पाटील, आयटी व्यावसायिक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.