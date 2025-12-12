Sakal Vastu Plotting Expo : ‘सकाळ वास्तू प्लॉटिंग एक्स्पो’ चे आयोजन उद्यापासून

पुणे - पारदर्शक व्यवहार, गुंतवणुकीसाठी अनेक योग्य पर्याय आणि नामांकित विकसकांची थेट माहिती एकाच ठिकाणी मिळावी म्हणून ‘सकाळ माध्यम समूहा’तर्फे आयोजित ‘सकाळ वास्तू प्लॉटिंग एक्स्पो’ शनिवार आणि रविवारी (ता. १३ व १४ डिसेंबर) कर्वे रस्त्यावरील सोनल हॉलमध्ये होणार असून, सकाळी १० ते रात्री आठ या वेळेत सर्वांसाठी खुला असेल. .एक्स्पोमध्ये २० हून अधिक विश्वासार्ह विकसकांचे ५० पेक्षा जास्त प्लॉटिंग प्रकल्प गुंतवणुकीसाठी उपलब्ध असतील. निसर्गरम्य ठिकाणी सेकंड होम, व्यावसायिक वापरासाठी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स किंवा भविष्यातील परताव्यासाठी जमीन खरेदी अशा विविध पर्यायांची माहिती येथे मिळणार आहे..चांगला परतावा आणि निसर्गाच्या सान्निध्यात राहण्याची वाढलेली आवड, यामुळे सध्या प्लॉट गुंतवणुकीकडे गुंतवणूकदारांचा वाढता कल दिसून येतो आहे. भविष्यातील मूल्यवृद्धी, सेकंड होम उभारणी किंवा व्यावसायिक प्रकल्पाच्या दृष्टीने जमिनीमध्ये गुंतवणूक हा सुरक्षित पर्याय ठरतो आहे. गुंतवणूकदारांना इच्छित लोकेशन, बजेट, दिल्या जाणाऱ्या सुविधा, शहरापासूनचे अंतर आणि बांधकामविषयक संधी याबाबत विकसकांच्या प्रतिनिधींकडून प्रत्यक्ष मार्गदर्शन मिळेल..त्यामुळे निर्णय घेणे सुलभ होणार असून, व्यवहार अधिक विश्वासार्ह ठरेल. एक्स्पोमध्ये वादमुक्त व एनए प्रक्रिया पूर्ण असलेले प्रकल्प, सेकंड होमसाठी लागणाऱ्या सुविधांची माहिती, तसेच क्लिअर टायटल असलेल्या जमिनींची सविस्तर कागदपत्रे पाहण्याची संधी उपलब्ध असेल. योग्य प्रकल्प निवडताना गुंतवणूकदारांना होणारा संभ्रम दूर करण्यासाठी हा एक्स्पो उपयुक्त आणि मार्गदर्शक ठरणार आहे..हे लक्षात ठेवाकधी : १३ व १४ डिसेंबरकुठे : सोनल हॉल, कर्वे रोड, पुणेवेळ : सकाळी १० ते रात्री ८ .एक्स्पोबाबत२० हून अधिक नामांकित विकसक५० पेक्षा जास्त प्लॉटिंग प्रकल्पवादमुक्त आणि क्लिअर टायटल असलेले प्लॉटिंगसेकंड होम व व्यावसायिक प्रकल्पांसाठी उत्तम लोकेशनथेट विकसकांकडून पारदर्शक माहितीअधिक माहितीसाठी संपर्क - मंदार- ९६८९८८६६३०.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.