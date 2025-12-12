पुणे

Sakal Vastu Plotting Expo : ‘सकाळ वास्तू प्लॉटिंग एक्स्पो’ चे आयोजन उद्यापासून

गुंतवणूकदारांना पाहता येणार ५० हून जास्त प्रकल्प एकाच ठिकाणी
sakal vastu plotting expo 2025

sakal vastu plotting expo 2025

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - पारदर्शक व्यवहार, गुंतवणुकीसाठी अनेक योग्य पर्याय आणि नामांकित विकसकांची थेट माहिती एकाच ठिकाणी मिळावी म्हणून ‘सकाळ माध्यम समूहा’तर्फे आयोजित ‘सकाळ वास्तू प्लॉटिंग एक्स्पो’ शनिवार आणि रविवारी (ता. १३ व १४ डिसेंबर) कर्वे रस्त्यावरील सोनल हॉलमध्ये होणार असून, सकाळी १० ते रात्री आठ या वेळेत सर्वांसाठी खुला असेल.

Loading content, please wait...
pune
Sakal
Tomorrow
vastu tips
Investment

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com