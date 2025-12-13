पुणे

Biomining : ‘सकाळ’चा पाठपुरावा; पुणेकरांचे वाचणार १२० कोटी रुपये, बायोमायनिंगसाठी नीचांकी दर

फुरसुंगी कचरा डेपोत २८ लाख टन कचरा पडून आहे. त्याचे बायोमायनिंग करून तेथील जागा २०२७ पर्यंत रिकामी करायची आहे.
पुणे - फुरसुंगी-उरुळी देवाची कचरा डेपोतील कचऱ्याचे जैविक उत्खनन (बायोमायनिंग) करून त्याची विल्हेवाट लावण्याच्या निविदेत प्रतिटन ५५० रुपये नीचांकी दर एका कंपनीने दिला आहे. त्यामुळे उर्वरित चार निविदांमध्येही याच दराने ठेकेदारांना काम करावे लागणार आहे.

