पुणे

तळेगावची साक्षी महसूल सहाय्यक पदी

तळेगाव ढमढेरे, ता. ९ : तळेगाव ढमढेरे (ता. शिरूर) येथील साक्षी दत्तात्रेय शिंदे हिची महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेतून ‘महसूल सहाय्यक’ पदावर निवड झाली आहे. निवडीनंतर साक्षी हिचा मान्यवरांनी सत्कार केला आहे.
साक्षीचे प्राथमिक शिक्षण तळेगाव ढमढेरे येथील जिल्हा परिषद शाळेत झाले असून, स्वातंत्र्य सैनिक रायकुमार गुजर प्रशालेत माध्यमिक व उच्च माध्यमिकचे शिक्षण झाले आहे. तळेगाव दाभाडे येथील वसंत दादा पाटील कॉलेज ऑफ ॲग्रीकल्चरमध्ये बीएससी ॲग्रीची पदवी साक्षीने घेतली आहे. पदवीचे शिक्षण घेत असतानाच साक्षीने स्पर्धा परीक्षेची तयारी केली. पहिल्याच प्रयत्नात यश प्राप्त करून महसूल विभागात सहाय्यक पदावर झेप घेतली आहे. साक्षीच्या या यशाबद्दल ग्रामस्थांनी कौतुक केले आहे. साक्षीची आई सपना शिंदे या ग्रामसेवक म्हणून सध्या सेवेत आहेत. वडील शेती व्यवसाय करीत आहेत.

मी शेतकऱ्याची मुलगी असून, आजोबा, आईवडील व गुरुजनांनी केलेले मार्गदर्शन तसेच जिद्द, चिकाटी व वाचन या त्रिसूत्रीमुळे स्पर्धा परीक्षेत यशस्वी झाले. आगामी काळातही उच्च पदासाठी स्पर्धा परीक्षा देणार आहे. - साक्षी शिंदे

