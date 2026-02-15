Pune News: माहोल तोच, फक्त अजितदादांच्या जागी सुनेत्रावहिनी; बारामतीतील जनता दरबारात निवेदनांवर जागेवरच अधिकाऱ्यांना सूचना!

बारामती : स्थळ तेच, गर्दीचा माहोलही अगदी तसाच, त्याच तडफेने जनतेची निवेदने स्वीकारून जागेवरच अधिकाऱ्यांना सूचना देण्याची पद्धतही अगदी तिच...फरक इतकाच होता की दिवंगत अजित पवार यांच्या जागी सुनेत्रा पवार होत्या. .Interfaith love Story: कॉलेज जीवनात अडकले ‘प्रेमाच्या बेडीत’; जाती-धर्माच्या चौकटीपलीकडचे प्रेम, फिरदोस-मेहवश यांची प्रेमकहाणी!.उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी शनिवारी (ता. १४) बारामतीतील ‘सहयोग’ या त्यांच्या निवासस्थानी जनता दरबारात नागरिकांची निवेदने स्वीकारत जागेवरच कामे मार्गी लावण्यासाठी अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या. पती निधनाचे दुःख बाजूला सारून त्यांनी अजित पवार यांची कामे मार्गी लावण्याची सुरुवात केली असल्याचे चित्र दिसले. अजित पवार बारामतीत ज्या प्रमाणे शनिवारी सकाळी निवासस्थानी कार्यकर्त्यांना भेटत असत, अगदी त्याच पद्धतीने सुनेत्रा पवार यांनीही कार्यकर्त्यांशी संवाद साधला..त्या माळेगाव सहकारी साखर कारखाना, खरेदी विक्री संघ, दूध संघाच्या संचालक मंडळासोबत बैठकीत आढावा घेतला. बारामती, इंदापूर, दौंड व पुरंदर या चार तालुक्यांतील राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या विजयी उमेदवारांशीही संवाद साधत त्यांची मते जाणून घेतली. शनिवारी प्रथमच सुनेत्रा पवार यांच्या कामाच्या झपाट्यानेे वेगळेच वातावरण पाहायला मिळाले. अजितदादांनी जी स्वप्ने पाहिली, त्यांना जे प्रकल्प पूर्ण करायचे होते, त्या दृष्टीने सर्व संस्था व पदाधिकाऱ्यांनी कार्यरत राहावे, असे आवाहन सुनेत्रा पवार यांनी केले..दादांच्या जनतादरबाराची आठवणसुनेत्रावहिनी यांनी ज्या पद्धतीने आज जनता दरबार व सर्व बैठका घेतल्या, त्या पाहिल्यानंतर अजितदादांच्या कार्यपद्धतीची झलक यातून दिसून आल्याचे अनेक पदाधिकाऱ्यांनी नंतर नमूद केले..सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...निवेदने वाचून योग्य त्या सूचनालोकांची निवेदने स्वीकारल्यानंतर ते वाचून संबंधित काम कोणत्या विभागाचे आहे, हे पाहून लगेचच त्या अधिकाऱ्यांना बोलावून सुनेत्रा पवार या सूचना करत होत्या. मुंबई स्तरावरील कामे मुंबईत, तर पुणे स्तरावरील कामे पुण्यात आठवण करून देण्यासही त्यांनी आपल्या स्वीय सचिवांना सांगितले. सर्वच विभागांचे प्रमुख अधिकारी आज उपस्थित होते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.