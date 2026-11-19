‘महाविकास’ने आघाडी शब्द आणि सेनेने महायुती धर्म पाळला नाही
राहुल महाडिक ः सांगली जिल्हा बँकेच्या सत्तावाटपात भाजपची फसवणूकच
ॲग्रोवन वृत्तसेवा
सांगली : सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या अध्यक्ष-उपाध्यक्ष निवडीत महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी फसवणूक केली आणि महायुतीच्या नेत्यांनी युतीधर्मही पाळला नाही. दोघांकडूनही भाजपची फसवणूक झाल्याचा आरोप जिल्हाध्यक्ष सम्राट महाडिक यांनी बुधवारी (ता. १८) केला. निवडीनंतर त्यांनी पत्रकारांसमोर खंत व्यक्त केली. माजी जिल्हाध्यक्ष पृथ्वीराज देशमुख, आमदार गोपीचंद पडळकर, संचालक पृथ्वीराज पाटील, राहुल महाडिक, संग्रामसिंह देशमुख व सतीश देशमुख उपस्थित होते.
ते म्हणाले, ‘‘दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर बँकेची निवडणूक बिनविरोध करण्यासाठी सर्वपक्षीय समझोता झाला होता. मात्र, पदाधिकारी निवडीत आमची फसवणूक केली. बँकेच्या कारभारात पक्षीय राजकारण न आणता सर्वांना सोबत घेऊन काम करण्यासाठी भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांनी महाविकास आघाडीशी चर्चा केली होती. त्यानुसार, सोसायटी गट वगळता अन्य ११ जागांवर एकमत झाले. एकूण १५ जागा बिनविरोध झाल्या. खानापूर आणि आटपाडी तालुक्यांत भाजपने उमेदवारी अर्जही दाखल केले नाहीत. पदाधिकारी निवडीबाबत सर्वपक्षीय बैठक घेऊन निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, आम्हाला विश्वासात न घेता परस्पर सत्ता स्थापन केली.’’
ते म्हणाले, ‘‘मागील संचालक मंडळातील भाजपचे चार संचालक आता पाच झाले असून, अजितराव घोरपडेही आमच्यासोबत आहेत. त्यामुळे संख्याबळानुसार भाजप बँकेत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. बँकेच्या चांगल्या व लोकहिताच्या निर्णयांना सहकार्य करू; मात्र शेतकरीविरोधी आणि चुकीच्या निर्णयांना विरोध करू. आम्ही बँकेत विरोधक म्हणून काम करू. आगामी काळात बँकेचा कारभार सुरळीत राहावा आणि प्रशासनावर योग्य अंकुश राहावा, यासाठी भाजपचे संचालक प्रयत्नशील राहतील.’’
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