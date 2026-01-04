तालुकास्तरीय विज्ञान प्रदर्शनात सांगोला विद्यामंदिर चे सुयश
सांगोला : तालुकास्तरीय विज्ञान प्रदर्शनामध्ये यश मिळविलेल्या विद्यामंदिर प्रशालेच्या विद्यार्थ्यांचा सत्कार करताना संस्थाध्यक्ष प्रा. पी. सी. झपके व इतर.
महूद, ता. ४ : सांगोला पंचायत समिती शिक्षण विभागाच्या वतीने तालुकास्तरीय विज्ञान प्रदर्शन भरविण्यात आले होते. या प्रदर्शनामध्ये सांगोला विद्यामंदिर प्रशालेच्या तीन विद्यार्थ्यांनी उल्लेखनीय यश मिळविले आहे.
कडलास येथील बहुउद्देशीय कन्या प्रशालेत हे तालुकास्तरीय विज्ञान प्रदर्शन संपन्न झाले. या प्रदर्शनात सांगोला विद्यामंदिर प्रशाला व ज्युनिअर कॉलेज सांगोलामधील अक्षरा अजित नवले, श्रेष्ठा चिंतामणी माने यांनी इयत्ता सहावी ते आठवी गटामधून व समर्थ श्रीकृष्ण काटे इयत्ता नववी ते बारावी गटामधून द्वितीय क्रमांक मिळविल्याबद्दल संस्थाध्यक्ष प्रा. प्रबुद्धचंद्र झपके यांच्या हस्ते सन्मान करण्यात आला. यावेळी प्राचार्य अमोल गायकवाड उपमुख्याध्यापक चिंतामणी देशपांडे, उपप्राचार्य प्रकाश म्हमाणे, पर्यवेक्षक उत्तम सरगर, काकासो नरूटे व शिक्षक उपस्थित होते.
