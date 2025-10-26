पुणे

Sangvi Flyover: सांगवीत उड्डाण पूल संरक्षक कठड्याला तडा; तातडीने दुरुस्ती आवश्‍यक, वाहनचालकांची महापालिका प्रशासनाकडे मागणी

Urgent Repair: सांगवीत महात्मा फुले उड्डाण पुलाच्या संरक्षक कठड्याला तडा गेला असून नागरिकांनी तातडीने दुरुस्तीची मागणी केली आहे. पिंपरी महापालिकेकडून सुरक्षा तपासणी सुरू आहे.
जुनी सांगवी : पिंपरी महापालिकेने सांगवी फाट्यावर उभारलेल्या क्रांतिसूर्य महात्मा जोतीबा फुले उड्डाण पुलाच्या संरक्षक कठड्याला तडा गेला आहे. वाहनचालक व नागरिकांनी तातडीने दुरुस्तीची मागणी केली आहे.

