Sangvi Traffic : चौक रुंद, रस्ते प्रशस्त; मात्र पार्किंग बेशिस्त, सांगवीकरांची घुसमट; वाहतूक पोलिसांकडून दंडात्मक कारवाईचा फार्स

Illegal Parking : सांगवी परिसरात रस्ते रुंद केले तरीही बेकायदा पार्किंगमुळे वाहतूक कोंडी आणि नागरिकांच्या त्रासात वाढ झाली आहे.
जुनी सांगवी : सांगवी परिसरातील प्रमुख चौक व रस्ते महापालिकेने प्रशस्त आणि रुंद केले. मात्र, बेकायदा आणि बेशिस्त पार्किंगमुळे ते अपुरे पडू लागले आहेत. शालेय विद्यार्थी वाहतूक वाहने, नोकरदार वर्गाला रहदारीसाठी कसरत करावी लागत आहे. वाहतूक पोलिसांकडून अधूनमधून दंडात्मक कारवाई केली जाते. पण, ती केवळ दिखाव्यापुरती असल्याने सांगवीकरांत नाराजी आहे.

