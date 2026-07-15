पुणे

माजी सरपंच संजय जपकर यांचा ठराव

माजी सरपंच संजय जपकर यांचा ठराव
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माजी सरपंच संजय जपकर यांचा ठराव
अहिल्यानगर, ता. १५ ः नेप्ती (ता. नगर) येथील विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायटीच्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या आगामी निवडणुकीसाठी माजी सरपंच संजय जपकर यांच्या नावाने संचालक मंडळाने ठराव मंजूर केला आहे. सहकार क्षेत्रातील अनुभव, गावाच्या विकासासाठी केलेले कार्य आणि सभासदांशी असलेला सातत्यपूर्ण संपर्क याची दखल घेत संचालक मंडळाने हा निर्णय घेतला आहे. सरपंच, उपसरपंच, सोसायटीचे पदाधिकारी, संचालक, सभासद, ग्रामपंचायत सदस्य, ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

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