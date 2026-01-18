भोसरे जिल्हा परिषद गटात माजी आमदार शिंदेंकडे इच्छुकांची गर्दी ...
माजी आमदार शिंदेंकडे इच्छुकांची गर्दी
भोसरे जिल्हा परिषद गट : इतर पक्षांच्या भूमिकेकडे लक्ष
सकाळ वृत्तसेवा
कुर्डुवाडी, ता. १८ : माढा तालुक्यात असणाऱ्या, परंतु करमाळा विधानसभा मतदारसंघात येणाऱ्या भोसरे जिल्हा परिषद गटात येथील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा, माजी आमदार संजयमामा शिंदे यांचे वर्चस्व राहिले आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडे इच्छुकांची संख्या खूप जास्त आहे.
करमाळा विधानसभा मतदार संघातील भोसरे जिल्हा परिषद गटाच्या अंतर्गत येणारे भोसरे व रोपळे हे दोन पंचायत समिती गण मात्र माढा तालुका पंचायत समितीत येतात. गेल्या अनेक वर्षांपासून माढ्याचे माजी आमदार बबनराव शिंदे व करमाळ्याचे माजी आमदार संजयमामा शिंदे यांचे या गटावर वर्चस्व राहिले आहे. त्यामुळे माजी आमदार संजयमामा शिंदे हे जो उमेदवार देतील, तो अंतिम असणार आहे, असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही. भोसरे जिल्हा परिषद गटाचे आरक्षण सर्वसाधारण महिलांसाठी आहे. राष्ट्रवादीकडून माजी सदस्या शुभांगी उबाळे, माधुरी बागल, प्रियांका बागल, अश्विनी दळवे, सुनीता बागल, म्हैसगाव येथील पाटील यासह अन्य इच्छुक आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार नारायण पाटील, भाजपच्या रश्मी बागल व दिग्विजय बागल हे कोणती भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. शिवसेनेकडून वैशाली गोडगे यांच्यासह अन्य इच्छुक आहेत. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाकडून पल्लवी बागल यांच्या नावाची उमेदवारीसाठी चर्चा आहे. भाजपकडून मीनाक्षी पाटणे इच्छुक आहेत. शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, भाजप यांची कोणाकोणाशी युती किंवा आघाडी होईल, यावर निवडणुकीतील यश अवलंबून राहणार आहे. माजी आमदार धनाजी साठे व बी. डी. पाटील यांच्या गटाची भूमिकाही महत्त्वाची ठरणार आहे.
भोसरे पंचायत समिती गण हा अनुसूचित जातीसाठी राखीव आहे. यामधून राष्ट्रवादीकडून माजी सभापती शीला रजपूत यांचे पुत्र डॉ. आशीष रजपूत हे प्रबळ दावेदार मानले जात आहेत. माजी उपसरपंच बंडू भोसले हेही इच्छुक आहेत. भोसरे जिल्हा परिषद गटाप्रमाणेच रोपळे पंचायत समिती गण हा सुद्धा महिला सर्वसाधारणसाठी राखीव आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद गटातून उमेदवारी न मिळाल्यास रोपळे पंचायत समिती गणातून तरी मिळावी, यासाठी काही जणांचे प्रयत्न सुरू आहेत.
इच्छुकांच्या मुलाखती सुरू
नुकत्याच झालेल्या कुर्डुवाडी नगरपालिकेच्या निवडणुकीत माजी आमदार संजयमामा शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी काँग्रेसचे २० पैकी १३ नगरसेवक निवडून येत यश मिळवले. आता जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत यश मिळवण्यासाठी इच्छुक उमेदवारांच्या मुलाखती सुरू आहेत.
